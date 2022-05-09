Soru: Onvo OV40250 kullananlardan yorumlar bekliyoruz

Daha önceki yazılarımızı takip ediyorsanız artık ziyaretçilerimizden gelen soruları yayınlamaya başladık. Gelen sorulara kendi tecrübemiz yetiyorsa elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz.

Soru: Bir ziyaretçimiz bize Onvo OV40250 Full HD televizyonu almak istediğini, eğer kullanan vars televizyon hakkında yorumlar beklediğini iletmiştir.

Kısaca Onvo OV40250 modelinin teknik özelliklerini yazalım;

Bu televizyon 40 inçlik yani 100 Cm ekran boyutuna sahiptir. HDR desteği bulunmamaktadır. Dahili uydu alıcısı ile ekstradan uydu alıcısı almanıza gerek kalmayacaktır. Wi-Fi bağlantısı ve 1 GB RAM ile Smart TV desteği bulunmaktadır.

Bizzat kendimiz Mi TV Stick Android cihazı kullanıyoruz. 1 GB RAM’ı bulunuyor. Onvo OV40250 modelinde de 1 GB RAM var. Xiaomi Mi TV Stick cihazınız çok hızlı olmamakla beraber youtube, netflix gibi uygulamaları rahatlıkla kullanıyoruz.