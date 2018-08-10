Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 farkları

Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 farkları

tarafından 10 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 aralarındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız bu tablomuz ile rahatça karşılaştırma yapabilirsiniz.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Note 9 tanıtıldı. Galaxy Note 9 modeli iki farklı versiyon ile satılacak. 128 GB dahili depolama hafızalı 6 GB RAM’li olanı 6499 TL’den ve 512 GB dahili depolama hafızalı 8 GB RAM’li olan modeli 7499 TL’den satılacaktır.

Galaxy Note 9 almayı planlayanlar Galaxy NOte 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkların neler olduğunu merak etmektedir. Çünkü iki telefon arasındaki fiyat farkı 2000 TL civarında bir fiyat farkı bulunmaktadır. Note 9 ile NOte 8 arasındaki bu fiyat farkını hak ediyor mu ufak bir kıyaslama yapalım. Uzun uzun sizlere bu iki efsane modelin farklarını yazmak isterdik fakat siz okumaktan sıkılır, bizde yazmaktan yorulurduk. Onun için güzel ve basit bir karşılaştırma tablosu hazırlamak istedik.

Tablo sonucunda bizim görüşümüz eğer çok çok aman aman bir telefon kullanıcısı değilseniz Galaxy Note 8 modeli ihtiyacınızı oldukça görecektir. Ama benim maddi yönden sıkıntım yok diyorsanız tabi ki Galaxy Note 9 modelini tercih ediniz. Note 9 modeli daha hızlı ve performanslı bir telefondur.

Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkları için sizlerden yorumlar bekliyoruz.

Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 9
Ekran Boyutu6.3 İnç6.4 inç
Ekran Çözünürlüğü1440x2960 (QHD+) Pixel1440x2960 (QHD+) Pixel
Piksel Yoğunluğu521 PPI516 PPI
Ekran/Gövde Oranı% 82.87% 84.04
Batarya3300 mAh4000 mAh
Arka Kamera12 MP12 MP
Video Kayıt2160p 4K 30 fps2160p 4K 60 fps
İkinci Arka Kamera12 MP12 MP
Ön Kamera8 MP8 MP
ChipsetQualcomm Snapdragon 835Samsung Exynos 9 Series
CPU Frekansı2.35 GHz2.7 GHz
CPU Çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek
Grafik İşlemciAdreno 540Mali-G72
RAM6 GB6 GB/8 GB
Dahili Depolama64 GB128 GB/256 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
4.5GCAT 16CAT 18
Android İşletim SürümüAndroid 7.1.1. (Android 8.1 Oreo Güncellenebilir)Android 8.1 Oreo
Suya ve Toza DayanıklılıkVarVar
NFCVarVar
Kızılötesi YokYok
Parmak İzi OkuyucuVarVar
Çift HatVarYok
Fiyat4299 TL6499 TL
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir