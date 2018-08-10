Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 farkları

Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 aralarındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız bu tablomuz ile rahatça karşılaştırma yapabilirsiniz.
Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Note 9 tanıtıldı. Galaxy Note 9 modeli iki farklı versiyon ile satılacak. 128 GB dahili depolama hafızalı 6 GB RAM’li olanı 6499 TL’den ve 512 GB dahili depolama hafızalı 8 GB RAM’li olan modeli 7499 TL’den satılacaktır.
Galaxy Note 9 almayı planlayanlar Galaxy NOte 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkların neler olduğunu merak etmektedir. Çünkü iki telefon arasındaki fiyat farkı 2000 TL civarında bir fiyat farkı bulunmaktadır. Note 9 ile NOte 8 arasındaki bu fiyat farkını hak ediyor mu ufak bir kıyaslama yapalım. Uzun uzun sizlere bu iki efsane modelin farklarını yazmak isterdik fakat siz okumaktan sıkılır, bizde yazmaktan yorulurduk. Onun için güzel ve basit bir karşılaştırma tablosu hazırlamak istedik.
Tablo sonucunda bizim görüşümüz eğer çok çok aman aman bir telefon kullanıcısı değilseniz Galaxy Note 8 modeli ihtiyacınızı oldukça görecektir. Ama benim maddi yönden sıkıntım yok diyorsanız tabi ki Galaxy Note 9 modelini tercih ediniz. Note 9 modeli daha hızlı ve performanslı bir telefondur.
Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkları için sizlerden yorumlar bekliyoruz.
|Samsung Galaxy Note 8
|Samsung Galaxy Note 9
|Ekran Boyutu
|6.3 İnç
|6.4 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|1440x2960 (QHD+) Pixel
|1440x2960 (QHD+) Pixel
|Piksel Yoğunluğu
|521 PPI
|516 PPI
|Ekran/Gövde Oranı
|% 82.87
|% 84.04
|Batarya
|3300 mAh
|4000 mAh
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Video Kayıt
|2160p 4K 30 fps
|2160p 4K 60 fps
|İkinci Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 835
|Samsung Exynos 9 Series
|CPU Frekansı
|2.35 GHz
|2.7 GHz
|CPU Çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|Grafik İşlemci
|Adreno 540
|Mali-G72
|RAM
|6 GB
|6 GB/8 GB
|Dahili Depolama
|64 GB
|128 GB/256 GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var
|Var
|4.5G
|CAT 16
|CAT 18
|Android İşletim Sürümü
|Android 7.1.1. (Android 8.1 Oreo Güncellenebilir)
|Android 8.1 Oreo
|Suya ve Toza Dayanıklılık
|Var
|Var
|NFC
|Var
|Var
|Kızılötesi
|Yok
|Yok
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Çift Hat
|Var
|Yok
|Fiyat
|4299 TL
|6499 TL