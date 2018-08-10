Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 farkları

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Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 aralarındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız bu tablomuz ile rahatça karşılaştırma yapabilirsiniz.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Note 9 tanıtıldı. Galaxy Note 9 modeli iki farklı versiyon ile satılacak. 128 GB dahili depolama hafızalı 6 GB RAM’li olanı 6499 TL’den ve 512 GB dahili depolama hafızalı 8 GB RAM’li olan modeli 7499 TL’den satılacaktır.

Galaxy Note 9 almayı planlayanlar Galaxy NOte 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkların neler olduğunu merak etmektedir. Çünkü iki telefon arasındaki fiyat farkı 2000 TL civarında bir fiyat farkı bulunmaktadır. Note 9 ile NOte 8 arasındaki bu fiyat farkını hak ediyor mu ufak bir kıyaslama yapalım. Uzun uzun sizlere bu iki efsane modelin farklarını yazmak isterdik fakat siz okumaktan sıkılır, bizde yazmaktan yorulurduk. Onun için güzel ve basit bir karşılaştırma tablosu hazırlamak istedik.

Tablo sonucunda bizim görüşümüz eğer çok çok aman aman bir telefon kullanıcısı değilseniz Galaxy Note 8 modeli ihtiyacınızı oldukça görecektir. Ama benim maddi yönden sıkıntım yok diyorsanız tabi ki Galaxy Note 9 modelini tercih ediniz. Note 9 modeli daha hızlı ve performanslı bir telefondur.

Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki farkları için sizlerden yorumlar bekliyoruz.