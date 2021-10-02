Pocophone F1 unutuldu!

Sitemizi takip edenler uzun zamandır Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz bilmektedir. Elimizden geldiği kadar artıları ve eksilerinden uzun zaman bahsettik.

Son zamanlarda dikkatimizi çeken konu ise güncelleme gelmemesi oldu. En son MIUI 12.0.3.0 Kararlı sürümü gelmişti. Ara güncelleme olarak ise Android güvenlik paketi Ekim 2020’de geldi. Aradan geçen 1 sene içerisinde hiçbir güncelleme gelmedi. Xiaomi’nin bu kadar sürede bir modeli unutmasına anlam veremedik.

Xiaomi Note 8 Pro modelleri 12.5.1 Global kararlı sürümü kullanıyor. Oldukça güzel bulduğumuz bu güncelleme Pocophone F1’e gelir diye düşünmüştük fakat herhangi bir gelen giden olmadı.

Pocophone F1 modeli 2018 Ağustos ayında piyasaya çıkmıştı. 3 yıl içerisinde maalesef Xiaomi’nin gözünden düştü.

Bu saatten sonra da güncelleme gelmeyeceğini düşünüyoruz. Gerçi internette baktığımız da ise artık sıfır satışının olmadığını görüyoruz. İkinci el satışlarına ise birkaç tane denk geldik.

Manuel olarak Xiaomi Pocophone F1 MIUI güncellemesi yapan varsa bize yazabilirse çok memnun oluruz.