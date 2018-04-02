Periscope yorumları kapatma nasıl yapılır ?

Periscope son yılların en çok ses getiren uygulaması oldu diyebiliriz.

Twitter üzerinden canlı yayın yapma imkanı sunan Periscope hakkında en çok gelen sorulardan bir tanesi ise Periscope yorumları nasıl kapatılır soruları gelmektedir. Canlı yayın yaparken sizi rahatsız edecek yada trolleyen yorumlar gelmektedir. Haliyle bu yorumlar sizi pozitiflikten negatifliğe götürecektir.

Peki Periscope yorumları nasıl kapatılır?

Canlı yayına başladığınızda hemen altında (3 nokta yanyana) Ayarlar simgesine tıklayınız.

Açılan menüden ” Sohbeti Gizle ” seçneğine dokunmanız yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra artık canlı yayın yaparken yorum gelmeyecektir.

Eğer tekrardan Periscope yorumlarını açmak istiyorsanız aynı şekilde canlı yayına başladıktan sonra Sohbeti göster dediğinizde yorumlar otomatik olarak açılacaktır.

Not: Mobil veri bağlantınız üzerinden canlı yayın yaptığınızda aşırı derecede gelen yorumlar sizi canlı yayın akışınızı yavaşlatabilir ve fazladan mobil veri bağlantısı kullanır. Eğer aktif bir canlı yayın akışınız varsa kesinlikle yorumları kapatmanızda fayda bulunmaktadır.

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