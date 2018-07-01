Oppo Find X ekran görüntüsü alma

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve harika tasarımı ile akıllı telefon camiasına damga vuran Oppo Find X modelinde ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Aslında Oppo Find X modelinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Oppo markası yurtdışında çok popüler bir marka fakat ülkemizde satışını yapan malesef teknoloji marketi bulunmamaktadır. Biz yinede Oppo ekran görüntüsü alma işlemini anlatmak istiyoruz.

Artık son zamanlarda üretilen akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma işlemi hemen hemen aynı diyebiliriz. Ses kısma ile güç tuşuna aynı anda basara 1-2 saniye aralığında beklediğiniz zaman otomatik olarak Screen Shot alacaktır. Tabi sensörler ile de farklı şekillerde alınıyor ama sonuç olarak herkesin en çok tercih ettiği yöntem en basit yöntem bu olduğu için kullanılmaktadır.

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