Oppo F15 PUBG Mobile sıcaklık testi

Oppo F15 modeli resmi olarak tanıtıldı. Henüz ülkemize gelmedi fakat yurtdışında Oppo F15 PUBG Mobile ısınma testi yapıldı.

PUBG Mobile tutkunları genel olarak telefon almadan önce internette pubg mobile testlerini incelemektedir.

15 Ocak 2020 günü bir youtuber Oppo F15 satın alarak PUBG Mobile testi yapıyor.

Oppo F15 PUBG Mobile ısınma testinde oyuna başlamadan önce telefonun arka yüzü 33 derece, ön yüzü ise 34 derece civarlarında olduğu ölçülüyor. 10 dakikalık oyunun ardından telefon sıcaklığı arka bölgede 39.5 ile 41 derece arasında değiştiğini gördük.

Bu dereceler idare edebilir mi? Bu daha önceden hangi telefonu kullandığınıza bağlı olarak değişebilir. Bizde Pocophone F1 var ve bu dereceler bizim için oldukça fazla. Ama Pocophone F1’de sıvı soğutma özelliği olduğu için aynı kategoride yer almıyor. Genel olarak oynanacak seviyede bir sıcaklık derecesi.