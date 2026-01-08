Mi Band 10 şarjı 20 gün civarında gidiyor

Xiaomi Mi Band 10 modelini yaklaşık olarak 3 aydır kullanmaktayız. Zaten Xiaomi akıllı bileklik konusunda lider diyebiliriz. Şarj konusunda da oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullandığımız bileklik şarjı ortalama 22 gün civarında gidiyor.

Ekran parlaklığını % 65 oranında açık

Her 30 dakika da bir nabız kontrolünü otomatik olarak yapmaktadır.

Sürekli olarak telefon ile bağlantılı durmaktadır.

Bu ayarlar ile birlikte 20-22 gün arasında gitmektedir. Almak isteyenlerin en çok merak ettiği konu şarj konusuydu. Elimizden geldiği kadar fikir vermek istedik.

Grok şöyle bir sonuç verdi

Xiaomi Smart Band 10 (Mi Band 10 olarak da bilinir) şarj kapasitesi (pil kapasitesi) 233 mAh ‘dir. Bu, Li-Po (lityum polimer) tipinde bir bataryadır ve önceki model Smart Band 9 ile aynı kapasitededir.

Pil Performansı ve Şarj Detayları

Tipik kullanımda (standart ayarlar, kalp atışı her 30 dakikada bir, bildirimler açık, AOD kapalı): 21 güne kadar dayanır.

AOD (Always-On Display) açıkken : Yaklaşık 9 gün .

Ağır kullanımda (yoğun sağlık takibi, AOD açık vs.): 8 gün civarı.

Tam şarj süresi : Manyetik şarj kablosuyla yaklaşık 1 saat (Xiaomi laboratuvar testlerine göre; gerçek kullanımda sıcaklık, pil durumu gibi faktörlere göre değişebilir).

Bu kapasite, 1.72 inç AMOLED ekranın biraz daha büyük ve parlak olmasına rağmen (1500 nit) akıllı güç tasarrufu algoritmaları sayesinde korunmuş. Gerçek hayatta kullanımınıza göre (örneğin sürekli kalp atışı takibi, çok bildirim vs.) 10-15 gün arası rahatlıkla gidebiliyor.