Bilim ve Teknoloji

Mi Band 10 şarjı 20 gün civarında gidiyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Ocak 2026
0 1 dakika okuma süresi

Xiaomi Mi Band 10 modelini yaklaşık olarak 3 aydır kullanmaktayız. Zaten Xiaomi akıllı bileklik konusunda lider diyebiliriz. Şarj konusunda da oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullandığımız bileklik şarjı ortalama 22 gün civarında gidiyor.

Ekran parlaklığını % 65 oranında açık

Her 30 dakika da bir nabız kontrolünü otomatik olarak yapmaktadır.

Sürekli olarak telefon ile bağlantılı durmaktadır.

Bu ayarlar ile birlikte 20-22 gün arasında gitmektedir. Almak isteyenlerin en çok merak ettiği konu şarj konusuydu. Elimizden geldiği kadar fikir vermek istedik.

Grok şöyle bir sonuç verdi

Xiaomi Smart Band 10 (Mi Band 10 olarak da bilinir) şarj kapasitesi (pil kapasitesi) 233 mAh‘dir. Bu, Li-Po (lityum polimer) tipinde bir bataryadır ve önceki model Smart Band 9 ile aynı kapasitededir.Pil Performansı ve Şarj Detayları

  • Tipik kullanımda (standart ayarlar, kalp atışı her 30 dakikada bir, bildirimler açık, AOD kapalı): 21 güne kadar dayanır.
  • AOD (Always-On Display) açıkken: Yaklaşık 9 gün.
  • Ağır kullanımda (yoğun sağlık takibi, AOD açık vs.): 8 gün civarı.
  • Tam şarj süresi: Manyetik şarj kablosuyla yaklaşık 1 saat (Xiaomi laboratuvar testlerine göre; gerçek kullanımda sıcaklık, pil durumu gibi faktörlere göre değişebilir).

Bu kapasite, 1.72 inç AMOLED ekranın biraz daha büyük ve parlak olmasına rağmen (1500 nit) akıllı güç tasarrufu algoritmaları sayesinde korunmuş. Gerçek hayatta kullanımınıza göre (örneğin sürekli kalp atışı takibi, çok bildirim vs.) 10-15 gün arası rahatlıkla gidebiliyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Ocak 2026
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi Mi Band 10 veya 9 kutudan ilk açılışta nasıl aktif edilir?

3 Ocak 2026

Vivo X300 Pro ile Vivo X300 farkları neler? 20 Bin TL fark değer mi?

2 Ocak 2026

Xiaomi mi band 10 ile mi band 9 arasındaki farklar

2 Ocak 2026

kiwi kap-6730 ile Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact farkları neler

25 Aralık 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu