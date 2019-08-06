Kota düşmanı: Twitter Otomatik Video Oynatmayı Kapatma

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımıza entegre olan parçalardan birisi de sosyal ağlardır. Başta Facebook ile tüm dünyayı bir örümcek ağı gibi kaplayan sosyal ağlar günümüze kadar birçok farklı isim ve uygulamalar ile uygulama mağazalarında yer edindiler. Twitter da şüphesiz ki bu uygulamalar arasında en çok beğenilen, en çok kullanılan ve mobil dünyada imparatorluklardan birisi olan aplikasyondur. Öyle ki 2018 verilerine göre 335 Milyon Twitter kullanıcısı bulunduğu tespit edilmiştir.

Başlangıçta 140 karakter ile insanlara dertlerini anlattırmaya çalışan tabiri caizse mavi kuşumuz devam eden süreçte bunu 280 karaktere çıkarmıştır. Tabi ki de gerçekleştirdiği yenilikler arasında sadece bu bulunmamaktadır. İnsanlara sosyal mecrada gezerken önlerine gelen videoları daha kolay izlemelerini sağlamak için geliştirilen otomatik video oynatma özelliği ise birçok kullanıcı tarafından olumlu dönüşler almış ve beğenilmiştir. Tabi bu otomatik video oynatmanın internet kotasını harcama gibi bir özelliği de göz önünde bulundurulduğu için internetini tasarruflu kullanmak isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatmak istemektedir.

Twitter Kullanıcıları Otomatik Video Oynatma Özelliğini Kapatmak İçin Ne Yapmaları Gerekmektedir?

İnternet kotasının kıymetini bilen kullanıcılar tarafından merak edilen bu soru elbette ki çözümsüz bırakılmamış, uygulama üzerinden bunu kolay bir şekilde yapmak sağlanmıştır. Kullanıcıların sırayla şu işlemleri yapmaları gerekmektedir;

Twitter aplikasyonuna giriş yaptıktan sonra profil görseline tıklıyoruz,

Karşımıza gelen menüde yer alan ‘Ayarlar ve Gizlilik’ sekmesine giriyoruz,

Burada ‘Genel’ başlığı adı altında yer alan seçeneklerden ‘Veri Kullanımı’ isimli bölüme tıklıyoruz,

Karşımıza ‘Video’ başlığı adı altında yer alan seçeneklerden ‘Videoyu Otomatik Oynat’ kısmına giriyoruz ve ‘Hiçbir Zaman’ seçeneği seçilerek bu özelliği devre dışı bırakıyoruz.

Video Otomatik Oynatmayı Kapatma Bölümünden Başka Neler Yapılabilir?

Yukarıda anlatıldığı üzere devre dışı bırakılan bu özelliğin bulunduğu yerde, tıpkı bu özellik gibi internet tasarrufuna katkı yapacak bazı seçenekler de bulunmaktadır. Bunlar ise;

Resim Ön İzlemeleri; Twitter paylaşım akışında karşımıza çıkan fotoğraflarda ön izleme kapalı olmazsa tıpkı videonun otomatik oynatılması gibi bunda da internet kotamızda azalma meydana gelecektir. Bu durumun yaşanmasını istemeyen kullanıcılar bu özelliği ‘Off’ moduna alarak kapatabilmektedir.

Yüksek Kalite Video; Bilindiği üzere video oynatma kalitesi arttıkça internetten azalan kota da artmaktadır. Her ne kadar güzel bir görüntü sunsa da bu durum interneti kısıtlı olan kullanıcılar için tercih edilen bir durum değildir. Söz konusu bu bölümde kullanıcılar yine seçeneklerden ‘Hiçbir Zaman’ seçeneğini seçerse internetlerinin hızlı azalmalarını engelleyeceklerdir.