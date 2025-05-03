Kesin çözüm deneyerek bulundu: Amazon prime film veya dizi izlerken donmalar oluyor

Amazon prime üyeliği aldığınızda büyük ihtimal film veya dizi izlerken donmalar, takılmalar, seslerin yavaşlaması gibi sorunlar yaşayacaksınız. Bizde bu sorunu çok yaşıyoruz. Özellikle tablette daha fazla yaşıyoruz. İnternette araştırdık bu tür sorunları yaşayan çok kişi var ama herhangi bir kesin çözüm yöntemi sunan yok. Bizde kendi kendimize çözümü bulduk.

Örneğin diziyi açtınız ve kare kare donmalar başladı. Yapmanız gereken izlediğinizi kapatıp tekrar başlatın. Olmadığı zaman bir daha açıp kapatın. Bazen bir kerede sorun düzeliyor bazen de 5-6 kere açıp kapatınca düzeliyor. Uzun lafın kısası takılan videoyu aç kapa yaparak düzeliyor. Başka çözümü bulamadık. Cihazının çok iyi ya da kötü olmasından kaynaklanmıyor. İnternet hızınız ile alakalı bir sorunda değil. Emin olun bütün yöntemleri denedik ve sadece aç kapa yaparak akıcı seriyi yakalayın.