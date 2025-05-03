Bilim ve Teknoloji

Kesin çözüm deneyerek bulundu: Amazon prime film veya dizi izlerken donmalar oluyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Mayıs 2025
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Amazon prime üyeliği aldığınızda büyük ihtimal film veya dizi izlerken donmalar, takılmalar, seslerin yavaşlaması gibi sorunlar yaşayacaksınız. Bizde bu sorunu çok yaşıyoruz. Özellikle tablette daha fazla yaşıyoruz. İnternette araştırdık bu tür sorunları yaşayan çok kişi var ama herhangi bir kesin çözüm yöntemi sunan yok. Bizde kendi kendimize çözümü bulduk.

Örneğin diziyi açtınız ve kare kare donmalar başladı. Yapmanız gereken izlediğinizi kapatıp tekrar başlatın. Olmadığı zaman bir daha açıp kapatın. Bazen bir kerede sorun düzeliyor bazen de 5-6 kere açıp kapatınca düzeliyor. Uzun lafın kısası takılan videoyu aç kapa yaparak düzeliyor. Başka çözümü bulamadık. Cihazının çok iyi ya da kötü olmasından kaynaklanmıyor. İnternet hızınız ile alakalı bir sorunda değil. Emin olun bütün yöntemleri denedik ve sadece aç kapa yaparak akıcı seriyi yakalayın.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Mayıs 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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