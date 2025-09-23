Bilim ve Teknoloji

iPhone 17 pro Max turuncu kılıf fiyatı 2.499 TL

iPhone 17 Pro Max için MagSafe, hem telefonunuzu korumak hem de Apple’ın MagSafe teknolojisinin avantajlarından yararlanmanızı sağlamak için tasarlanmış bir aksesuardır. İşte temel işlevleri:

Koruma: MagSafe kılıf, iPhone’unuzu çizilmelere, darbelere ve düşmelere karşı korur. Çoğu model, dayanıklı malzemelerden (örneğin silikon, aramid fiber veya geri dönüştürülmüş polyester) üretilir ve iç kısmında mikrofiber kaplama gibi ek koruyucu özellikler sunar. Yükseltilmiş kenarlar ekran ve kamera lenslerini yüzey temasından korur.

Kablosuz Şarj Kolaylığı: MagSafe kılıflar, içinde yerleşik mıknatıslar barındırır ve bu mıknatıslar iPhone’un arkasındaki MagSafe mıknatıs halkasıyla hizalanarak kablosuz şarj cihazlarına (MagSafe veya Qi2/Qi sertifikalı) kolayca bağlanmasını sağlar. Kılıfı çıkarmadan hızlı ve güvenli şarj imkanı sunar (15W’a kadar şarj hızı desteklenir).

Aksesuar Uyumluluğu: MagSafe kılıflar, manyetik bağlantı sayesinde cüzdan, araç tutucu, powerbank veya çapraz askı gibi MagSafe uyumlu aksesuarların kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar. Bu, telefonunuzu kişiselleştirmenize ve pratik bir kullanım sunar.

Estetik ve Kullanım Kolaylığı: İnce ve şık tasarımlarıyla telefonunuzun orijinal görünümünü korurken, hassas kesimler ve düğmelerle kolay kullanım sağlar. Örneğin, bazı kılıflar Kamera Denetimi özelliğiyle uyumlu çalışır ve parmak hareketlerini algılar.

