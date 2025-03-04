iPhone 16 Pro Max ile Xiaomi 15 Ultra farkları

Xiaomi 15 Ultra ve iPhone 16 Pro Max, 2025 yılında piyasaya sürülen iki üst düzey akıllı telefondur. Her iki cihaz da kullanıcılarına yüksek performans, üstün kamera özellikleri ve etkileyici ekranlar sunmaktadır. İşte bu iki model arasındaki temel farklar:

📱 Tasarım ve Ekran

Xiaomi 15 Ultra : 6.73 inç LTPO AMOLED ekran, 1-120Hz dinamik yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık sunar.

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç Super Retina XDR ekran, 1-120Hz ProMotion teknolojisi ve 2000 nit maksimum parlaklık ile gelir.

Fark: iPhone 16 Pro Max, daha büyük bir ekran sunarken, Xiaomi 15 Ultra daha yüksek bir maksimum parlaklığa sahiptir.

📷 Kamera

Xiaomi 15 Ultra : 50MP ana kamera, 50MP telefoto lens, 200MP periskop telefoto lens (10x optik zoom) ve 50MP ultra geniş açılı lens ile dört arka kameraya sahiptir. Ön kamera 32MP’dir.

iPhone 16 Pro Max: 48MP ana kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 12MP periskop telefoto lens ile üç arka kameraya sahiptir. Ön kamera 12MP’dir.

Fark: Xiaomi 15 Ultra, daha yüksek çözünürlüklü ve çeşitli lens seçenekleriyle daha esnek bir kamera sistemi sunar. Ancak, iPhone 16 Pro Max’in kamera performansı da oldukça etkileyicidir ve doğal renkler ile profesyonel düzeyde görüntü işleme sunar.

🚀 Performans

Xiaomi 15 Ultra : Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16GB RAM ile donatılmıştır.

iPhone 16 Pro Max: Apple A18 Pro işlemci ve 8GB RAM ile çalışır.

Fark: Her iki cihaz da yüksek performans sunar. Xiaomi 15 Ultra, daha fazla RAM ile gelirken, iPhone 16 Pro Max, Apple’ın optimize edilmiş işletim sistemi sayesinde güçlü bir performans sergiler.

🔋 Batarya ve Şarj