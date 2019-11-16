İp TV Nedir Nasıl Bağlanır?

Teknoloji ve hız çağında artan internet hizmetlerinin arasına bir yenisi olarak İp TV eklenmiştir.

İp TV ise tamamen internet bağlantınızı kullanarak televizyon izlemeniz anlamına gelmektedir. İp TV kullanımı son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Özellikle şifreli yayın yapan yayıncı kuruluşların ücretinin el yakan cinsten olması insanları İp TV’ye yönlendirmiştir. Bugün evimizde kullandığımız yayıncı kuruluşlara ait uydu özelliklerin tamamına sahiptir. İstediğiniz programı kaydedip tekrar izlemene imkanına sahipsiniz.

İp TV Nasıl Kullanılır?

Öncelikle aktif bir internet sağlayıcısına ve bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir. Sahip olduğunuz bağlantı sayesinde sinyalleriniz alınır ve televizyona aktarım işlemi gerçekleştirilir. Ve ek olarak televizyonunuz Smart TV özelliğine sahip ise İp TV kullanımı için yeterlidir. Bu aşamada uydu alıcıların ve kutularında Wi-Fi özelliğine sahip olması gerekir.

İp TV Nasıl Kurulur?

Öncelikle uydu alıcısı üzerinde bulunan HDMİ kablolar ile televizyon kurulumunu yapıyoruz. Bağlantıları yaptıktan sonra internet bağlantısını sağlıyoruz. HDMİ kablolarınız altın uçlu olursa alacağınız yayın akışı daha hızlı olacağını söylemekte fayda var.

İp TV server hizmeti veren kişiler veya firmalarla anlaşarak size kanalların bulunduğu bir dosya listesi göndereceklerdir. Bu verilen kanal listeleri URL adreslerinden oluşmaktadır. Link adresleri ‘m3u8’ uzantılı adreslerden oluşmaktadır. Uydu alıcınızın veya televizyonunuzun Mac adresi üzerinden kurulumunu yaptıktan sonra herhangi bir anten veya uydu olmadan internet üzerinden yayınları izleyebilirsiniz. Sağlıklı bir yayın akışı istiyorsanız internet hızınızın minimum 10 MBPS olması gerekmektedir.

İp TV Kullanmak Suç Mu?

Elbette suç değil fakat İp TV kullanarak yasa dışı yayın yapmak ve bu yayınlarda izleyici olarak bulunmak suç teşkil eder. Bunun sebebi ise yayıncı kuruluşa ait lisansı ihlal etmek ve haksız kazanç sağlamaktır.

İp TV Dezavantajları

Eğer sizlerde İp TV kullanıcısı veya kullanmak istiyorsanız bunları bilmenizde fayda var. Yeterli internet hızına sahip değilseniz televizyonuna gelen yayın akışında donmalar meydana gelebilir. İp TV yayın akışını sağladığınız firmanın güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Farklı durumlarda sizlere yayın yapan firmalar veya kişiler teknik aksaklık problemlerini öne sürerek sık sık yayın kesintisi yapabilir. Bütçenize göre firmaları karşılaştırıp doğru araştırmaları ve bilgileri aldıktan sonra almak istediğiniz yayına karar vermeniz gerekmektedir.