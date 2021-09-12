İnto The Night 3.sezon için ışık yaktı

İnto The Night dizisinin 2.sezonunu izledik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki 2.sezon muhteşem derecede sürekleyici ve heyecanlı geçiyor.

1.sezonda da olduğu gibi 2.sezonda da güzel bir gizem ve yaşam mücadelesi devam ediyor.

İlk sezon komple bir yolcu uçağında gece boyunca seyahat ederek geçmişti. Yeni sezonda bu sefer sığınak içerisinde yaşam mücadelesi devam ediyor. Tabi ilk sezondaki ekip sığınak askerleri arasında çok fazla sevilmiyor. Her fırsatta askerler sorun çıkartıyor.

Gıda sıkıntısı çıktığı için Norveç’ten tohum getirerek ürünler üretmeyi deniyorlar. Ayrıca yeni yeni insanların ortaya çıktığını görüyoruz. 2.sezonda Rus askerler ortaya çıktı.

Ayrıca bir denizaltı gözüktü. Fakat hangi ülkeye ait olduğu yada içerisinde kimlerin yaşadığına dair bilgi yok.

2.sezon toplamda 6.bölümden oluşuyor. En son bölümde güneş ışığında yaşamı sağlamak için deney farelerini kullanılıyordu. Tam bitiş sahnesinde bir farenin güneş ışığına dayandığı ortaya çıktı. Bakalım 3.sezonda neler olacak göreceğiz.

Sonuç olarak baktığımızda dizinin 3.sezonu gelecek. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gereken bir dizidir.

İnto The Night 3.sezon ne zaman ?

Şu an için böyle bir açıklama maalesef bulunmuyor. Ama yeni sezonun geleceği yüzde 100.

3.sezon denizaltında geçecek gibi. Ayrıca güneş ışığında yaşamak deneyler sürecek gibi gözükmektedir. Bizim tahminimiz ise 3.sezon 2022 yılında geleceği yönünde.