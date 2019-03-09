Huawei PUBG takılma sorunu olanlar buraya

Bu yazımızda sizlere denediğimiz ve başarı elde ettiğimiz bir yöntemden bahsetmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere PUBG Mobile oyunu son zamanların akıllı telefonlarında oynanan en aktif oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat birçok telefon performans yönünden sıkıntı çekmektedir.

Teknoscrool.com olarak bizde Honor 7 kullanıcısıyız. En son yapılan oyun güncellemesinden sonra sıkıntılarımız şöyleydi;

– Oyunu başlattığımızda oyuna girme süresi oldukça uzun sürmekteydi.

– Oyun açıldıktan sonra kilitlenip yeniden oyunu başlatmak zorunda kalıyorduk.

– Oyun başladığında grafikler sonradan yükleniyordu. Millet çatışmaya başlamış ve bizim grafikler hala yüklenecek diye bekliyorduk.

– Lobiye dönerken oyun kilitlenmeler v.s. v.s. birçok sorunumuz vardı.

Honor 7 teknik özellikler bakımından iyi olduğu için bu sorunların olmaması gerekiyordu. Bizde telefonu detaylı olarak inceledik ve bir özelliği aktif ettikten sonra yukarıda yazdığımız sorunların hiçbirisini artık yaşamıyoruz.

Huawei PUBG performansı nasıl artırılır?

İlk olarak Ayarlar-Gelişmiş Ayarlar-Pil Yöneticisi adımlarını takip ediniz. Pil yöneticisine girdiğinizde “Güç Planı” kategorisine giriniz. Burada size 3 farklı seçenek sunulmaktadır. Siz en üstte bulunan Performansı seçtiğinizde artık telefonunuz sıkıntısız bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Bizim özellik “Akıllı” bölümünde olduğunu görünce çok şaşırdık. Yıllardır bu güç planında telefonu yavaş kullanıyormuşuz.

Son olarak bu anlattığımız adımlar Honor 7 modeline göre anlattık. Diğer Huawei modellerinde farklı bölümlerde olabilir.