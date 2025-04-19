Huawei matepad 11.5 oyun performansı nasıl? Pubg için yeterli mi?

Huawei MatePad 11.5’in oyun performansı, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi, Adreno 644 GPU’su ve 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle orta segment bir tablet için tatmin edici, ancak yüksek grafikli oyunlarda sınırlamaları var. İşte detaylı bir değerlendirme:

Oyun Performansı

Hafif ve Orta Seviye Oyunlar : Pubg Mobile, Call of Duty Mobile, Mobile Legends gibi popüler oyunlar, orta-yüksek grafik ayarlarında akıcı bir şekilde çalışıyor. Örneğin, PUBG Mobile’da “Smooth” ayarda 60 FPS veya “HD” ayarda 40-50 FPS alınabiliyor.

Asphalt 9, Brawl Stars gibi oyunlar sorunsuz oynanıyor ve 120 Hz ekran, akıcı bir görsel deneyim sunuyor.

Candy Crush, Among Us gibi daha az talepkar oyunlar için performans fazlasıyla yeterli. Ağır Grafikli Oyunlar : Genshin Impact, Honkai: Star Rail gibi grafik yoğun oyunlarda düşük-orta grafik ayarlarında oynanabilir bir performans sunuyor. Ancak yüksek ayarlarda kasmalar ve çerçeve düşüşleri yaşanabilir. Örneğin, Genshin Impact’ta düşük ayarlarda 30-40 FPS alınırken, yüksek ayarlarda 20-25 FPS’e düşebiliyor.

Uzun süreli oyunlarda cihaz ısınabiliyor, ancak rahatsız edici seviyelere ulaşmıyor. Performans düşüşü nadiren görülüyor. Emülatör ve Retro Oyunlar : PPSSPP (PSP emülatörü) veya Dolphin (Wii/GameCube emülatörü) gibi uygulamalarda hafif oyunlar sorunsuz çalışıyor. Ancak daha karmaşık oyunlarda performans düşüşleri olabilir.

RetroArch gibi platformlarda 2D ve hafif 3D oyunlar için iyi bir deneyim sunuyor.

Oyun Deneyimini Etkileyen Faktörler

Ekran: 11.5 inç, 2.2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı, oyunlarda akıcı ve canlı görseller sağlıyor. Dokunmatik hassasiyeti de iyi, bu da hızlı tepkiler gerektiren oyunlar için avantaj.

Ses: Dört stereo hoparlör, oyunlarda etkileyici bir ses deneyimi sunuyor, ancak baslar biraz zayıf kalabilir.

Batarya: 7700 mAh pil, yoğun oyun oynarken yaklaşık 6-7 saat kullanım sunuyor. Ancak şarj hızı (18W) yavaş, bu yüzden uzun oyun seansları için şarj planlaması gerekebilir.

Yazılım Optimizasyonu: HarmonyOS 3.1, oyunlar için iyi optimize edilmiş ve “Game Space” özelliği ile performansı artırabiliyor. Ancak Google Play Store eksikliği, bazı oyunların (örneğin, Google servislerine bağlı olanlar) çalışmamasına veya APK yükleme gerektirmesine neden olabilir.

Depolama: 128 GB depolama, birkaç büyük oyun için yeterli, ancak microSD yuvası olmadığı için depolama yönetimi önemli.

Sınırlamalar

Yüksek Grafik Performansı: Snapdragon 7 Gen 1, üst düzey Snapdragon 8 serisi veya Dimensity 9000 gibi işlemcilerle rekabet edemiyor. Bu yüzden AAA oyunlarda en yüksek grafik ayarlarında akıcı bir deneyim beklenmemeli.

Google Servisleri: Bazı oyunlar (örneğin, Pokémon GO veya Google Play Games’e bağlı oyunlar) doğrudan çalışmayabilir. APK yükleme veya Gbox gibi çözümlerle bu aşılabiliyor, ancak ek çaba gerektiriyor.

Isınma: Yoğun oyunlarda cihaz ısınabiliyor, ancak bu genellikle performansı ciddi şekilde etkilemiyor.