Huawei Mate 30 Pro Türkiye’de satılacak mı?

Huawei’nin yeni amiral gemidi modelleri Mate 30 ve Mate 30 Pro Münih’te resmi olarak tanıtıldı.

Üst segment donanıma sahip olan bu iki modelin Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise çok merak ediliyor. Huawei, ABD ile yaşadığı sıkıntı sonrasında kendi işletim sistemi ve kendi uygulama mağazası olacağını daha önceden açıklamıştı. Huawei Mate 30 ve Pro modeli Android işletim sistemini kullanacak. Fakat Google Play Store mağazasına ulaşamıyacak. Ulaşamadığı içinde Play Store uygulamaları kullanamıyacaktır. Huawei bu eksiklik için kendi mağazasında 40 Bin civarında uygulama ve oyun olacağı konuşuluyor.

Huawei’nin Türkiye resmi internet sitesine girdiğimizde nedense Mate 30 Pro ve Mate 30 modeli hakkında herhangi bir bilgi bulamadık. Normal şartlarda amiral gemisi modeller hemen resmi internet sitelerinde duyurulurdu. Huawei Türkiye resmi internet sitesinde olmayınca normal olarak kullanıcıların aklına bu modellerin sınırlı ülkelerde satılacağını düşündürüyor.

Bu arada Son olarak modellerin fiyatlarına gelecek olursak Huawei Mate 30 modeli 799, Huawei Mate 30 Pro modeli ise 1099 euro fiyat etiketine sahiptir.