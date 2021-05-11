Huawei Band 6 AMOLED ekranı ile fark yaratıyor

Bu yazımızda sizlere Huawei Band 6 özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Akıllı saat teknolojisi ilerledikçe kullanıcılar bir önceki modellerini daha kullanamadan normal olarak yeni modellerini almaya çalışıyor.

Bu akıllı saat modelinde 1.47 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. AMOLED ekranlı telefon kullananlar bu teknolojinin keyfini bilmektedir. Kamera bu modelde bulunmuyor. Ayrıca telefon görüşmeside yapılmıyor. 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılığı bulunmaktadır.

Servis ve uygulamalar listesi şu şekilde

Akıllı Bildirimler

Alarm

Gelen Çağrı Reddetme

Huawei TruRelax

Huawei TruSeen 4.0

Huawei TruSleep 2.0

Kamera Kumandası

Müzik Çalar Kontrolü

Saat Gösterimi

Telefonumu Bul

96 adet Antrenman Modu

Sağlık ve Yaşam uygulamaları şu şekilde

Kadın Sağlığı Takipçisi

Kalori Takibi

Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2 Monitörü)

Stres Seviyesi Gösterimi

Uyku Monitörü

Spor uygulamaları şu şekilde

Aktivite Takibi ve Geçmişi

Aktivite Tanımlama ve İzleme

Çoklu Spor Modu

Hava Durumu

Kronometre

Mesafe Ölçer

Aktivite uygulamaları şu şekilde

Bisiklet

Eliptik Bisiklet

Fitness

Koşu

Kürek Çekme

Nefes Egzersizleri

Yürüyüş

Yüzme (Havuz)

Huawei Band 6 modelinin şarj süresi kullanıma bağlı olarak ortalama 14 gün gitmektedir. 10 dakikalık şarj ile tahmini olarak 2-3 gün civarında gitmektedir.

Huawei Band 6 fiyatı internet civarında 519 TL civarlarındadır.