Huawei Band 6 AMOLED ekranı ile fark yaratıyor

Bu yazımızda sizlere Huawei Band 6 özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Akıllı saat teknolojisi ilerledikçe kullanıcılar bir önceki modellerini daha kullanamadan normal olarak yeni modellerini almaya çalışıyor.
Bu akıllı saat modelinde 1.47 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. AMOLED ekranlı telefon kullananlar bu teknolojinin keyfini bilmektedir. Kamera bu modelde bulunmuyor. Ayrıca telefon görüşmeside yapılmıyor. 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılığı bulunmaktadır.
Servis ve uygulamalar listesi şu şekilde
Akıllı Bildirimler
Alarm
Gelen Çağrı Reddetme
Huawei TruRelax
Huawei TruSeen 4.0
Huawei TruSleep 2.0
Kamera Kumandası
Müzik Çalar Kontrolü
Saat Gösterimi
Telefonumu Bul
96 adet Antrenman Modu
Sağlık ve Yaşam uygulamaları şu şekilde
Kadın Sağlığı Takipçisi
Kalori Takibi
Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2 Monitörü)
Stres Seviyesi Gösterimi
Uyku Monitörü
Spor uygulamaları şu şekilde
Aktivite Takibi ve Geçmişi
Aktivite Tanımlama ve İzleme
Çoklu Spor Modu
Hava Durumu
Kronometre
Mesafe Ölçer
Aktivite uygulamaları şu şekilde
Bisiklet
Eliptik Bisiklet
Fitness
Koşu
Kürek Çekme
Nefes Egzersizleri
Yürüyüş
Yüzme (Havuz)
Huawei Band 6 modelinin şarj süresi kullanıma bağlı olarak ortalama 14 gün gitmektedir. 10 dakikalık şarj ile tahmini olarak 2-3 gün civarında gitmektedir.
Huawei Band 6 fiyatı internet civarında 519 TL civarlarındadır.