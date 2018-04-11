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Huawei arama-bekletme aktif etme

tarafından 11 Nisan 2018 Tarihinde eklendi

Huawei Mate 10 Pro ve diğer Huawei modellerinde arama-bekletme nasıl aktif edebilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Huawei Mate 10 Pro modelinde bir kişi ile görüşme yaparken sizi arayan başka bir kişinin çağrısını cevaplayabilir, diğer konuşma kapanmadan görüşmeler arasında geçiş yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Genellikle bu özelliği kullanmak yerine ben seni birazdan arayacağım arkadan arayan var deyip kapatıyoruz. Eğer önemli bir görüşmenizi kapatmayım diğer görüşmeyide aktif edebilirsiniz.

İlk olarak Çevirici ekranını açınız. Çevirici dediğimiz yer arama yapma ekranıdır. 3 nokta üst üste butonuna basıp ayarlar-ek ayarlar menüsünde gidip çağrı bekletme özelliğini etkinleştiriniz. Başka bir arama aldığınızda, aramayı cevaplamak için ilk aramanızı beklemeye almak için yeşil cevaplama düğmesine basınız. Aramalar arasında geçiş yapmak için ok işaretlerini kullanabilirsiniz.

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