Bilim ve Teknoloji

honor magic v3 açılıp kapanma testi ile ne kadar dayanıklı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Nisan 2025
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Honor Magic V3 için açılıp kapanma (katlanma) testi yapılmıştır. Honor Magic V3’ün menteşesi, paslanmaz çelikten yapılmış ve ikinci bir döner kol eklenerek güçlendirilmiştir. Bu menteşe, 2.100 MPa gerilme mukavemetine sahip olup en az 500.000 katlama işlemi gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, günde 100 katlama ile yaklaşık 13 yıl dayanıklılık anlamına gelir. Testler, Honor laboratuvarlarında gerçekleştirilmiş ve cihazın uzun süreli kullanımda menteşe dayanıklılığının yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Notebookcheck’in incelemesinde, cihazın katlandığında gıcırdamadığı ve sağlam bir yapı sunduğu vurgulanmıştır.

Honor Magic V3’ün açılıp kapanma testi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın menteşe dayanıklılığı Honor laboratuvarlarında test edilmiştir. Honor Magic V3’ün paslanmaz çelik menteşesi, 2.100 MPa gerilme mukavemetine sahip ve en az 500.000 katlama işlemi yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, günde 100 katlama ile yaklaşık 13 yıl dayanıklılık sunar.

 

 

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Nisan 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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