GTA 6 Türkçe dil desteği olur mu?

GTA 6 için resmi Türkçe dil desteği (altyazı, seslendirme veya arayüz çevirisi) henüz duyurulmadı ve mevcut bilgilere göre dahil edilmeyecek gibi görünüyor. Rockstar Games, oyunun destekleyeceği dilleri resmi olarak açıklamadı, ancak çeşitli kaynaklara göre Türkçe, desteklenen diller arasında yer almıyor (örneğin, Rusça dahilken Ukraynaca ve Türkçe hariç tutulmuş). Oyun, 2026 Mayıs ayında piyasaya sürülecek ve şu ana kadar yayınlanan fragmanlar veya resmi açıklamalarda Türkçe desteği belirtilmedi.

Türk oyuncular arasında bu konu oldukça popüler; Şubat 2025’ten beri #WeWantGTA6inTurkish etiketiyle sosyal medyada (özellikle X ve Reddit’te) büyük bir kampanya yürütülüyor. Change.org’da da bir imza kampanyası başlatılmış ve binlerce kişi Rockstar’a e-posta göndermeyi teşvik ediyor. Bu baskı, oyunun satışlarını artırmak için Türkçe altyazı eklenmesini talep ediyor, çünkü GTA serisi Türkiye’de çok popüler (GTA 5’in globalde 215 milyondan fazla kopya sattığı düşünülürse). Ancak Rockstar’dan henüz bir yanıt yok; geliştirici, dilleri kendi belirliyor ve öncelikli diller arasında Türkçe görünmüyor

Fan Yapımı Yama Olasılığı

GTA 6’nın çıkışından sonra, topluluk tarafından fan yapımı Türkçe yamalar (modlar) çıkması muhtemel. GTA 5 için zaten kapsamlı Türkçe yamalar mevcut (örneğin GTA TR ekibi tarafından %100 çeviri, menü ve altyazı desteğiyle). Benzer şekilde, GTA 6 için de modding topluluğu (örneğin Reddit, DonanımHaber forumları veya GTA TR gibi siteler) kısa sürede çeviri modları geliştirebilir. Bunlar genellikle altyazı ve metin çevirisi için olur, seslendirme için değil. Ancak:

– Yama, oyunun hikaye modunda çalışır; GTA Online’da ban riski taşıyabilir.

– Kurulum için OpenIV gibi araçlar gerekebilir ve Rockstar’ın güncellemeleri yamayı bozabilir.

– Çıkış sonrası ilk haftalarda bekleyin, çünkü erken yamalar hatalı olabilir.

Eğer kampanyaya katılmak istersen, #WeWantGTA6inTurkish etiketini kullanarak Rockstar’ın resmi hesaplarını etiketleyebilirsin.