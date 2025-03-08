GTA 5’te “err_gfx_d3d_init” hatası çözümü

GTA 5’te “err_gfx_d3d_init” hatası, genellikle grafik ayarları, sürücü sorunları veya DirectX ile ilgili problemlerden kaynaklanmaktadır. Bu hatayı çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

1. Grafik Kartı Sürücülerini Güncelleyin

Ekran kartı sürücülerinizi güncel tutmak çok önemlidir. NVIDIA veya AMD’nin resmi web sitesinden en son sürücüleri indirin ve yükleyin.

2. DirectX’i Güncelleyin

DirectX’in en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. DirectX’i Microsoft’un resmi web sitesinden indirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

3. Oyun Dosyalarını Doğrulayın

Eğer oyunu Steam üzerinden oynuyorsanız, oyun dosyalarını doğrulamak sorunu çözebilir: Steam’i açın. Kütüphanenize gidin ve GTA 5’e sağ tıklayın. “Özellikler” seçeneğine tıklayın. “Yerel Dosyalar” sekmesine gidin ve “Oyun dosyalarını doğrula” seçeneğine tıklayın.



4. Oyun Grafik Ayarlarını Düşürün

Oyun grafik ayarlarını düşürerek, yüksek grafik ayarlarının neden olduğu hataları önleyebilirsiniz. Aşağıdaki dosya yolu üzerinden grafik ayarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz: %USERPROFILE%\Documents\Rockstar Games\GTA V\settings.xml dosyasını notepad ile açın ve “Fullscreen” ayarlarını “false” olarak değiştirin.



5. Oyun Modunu Düşük Düzeye Getirin

Oyun modunu başlatırken, “safe mode” (güvenli mod) ile başlatmayı deneyin. Bu, temel grafik ayarlarıyla oyunu açmanıza yardımcı olabilir.

6. Güç Yönetimi Ayarlarını Kontrol Edin

Bilgisayarınızın güç yönetimi ayarlarını “Yüksek Performans” moduna ayarlayın. Bu, performansı artırarak hataların önüne geçebilir. Kontrol Paneli > Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri’ne gidin. “Yüksek Performans” seçeneğini seçin.



7. Antivirüs ve Güvenlik Yazılımlarını Kontrol Edin

Antivirüs yazılımınızın GTA 5’i engellemediğinden emin olun. Antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

8. Windows Güncellemelerini Kontrol Edin

Windows işletim sisteminizi güncelleyerek mevcut hataları giderebilirsiniz.

9. Temiz Kurulum Yapın

Eğer yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, oyunu kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. Ayrıca, bilgisayarınızda yapılan son değişiklikleri geri almak için sistem geri yükleme noktalarını kullanabilirsiniz.

10. GeForce Experience (NVIDIA) veya Radeon Software (AMD) Kullanımı