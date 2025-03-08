Bilim ve Teknoloji
GTA 5’te “err_gfx_d3d_init” hatası çözümü
GTA 5’te “err_gfx_d3d_init” hatası, genellikle grafik ayarları, sürücü sorunları veya DirectX ile ilgili problemlerden kaynaklanmaktadır. Bu hatayı çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
1. Grafik Kartı Sürücülerini Güncelleyin
- Ekran kartı sürücülerinizi güncel tutmak çok önemlidir. NVIDIA veya AMD’nin resmi web sitesinden en son sürücüleri indirin ve yükleyin.
2. DirectX’i Güncelleyin
- DirectX’in en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. DirectX’i Microsoft’un resmi web sitesinden indirebilir ve güncelleyebilirsiniz.
3. Oyun Dosyalarını Doğrulayın
- Eğer oyunu Steam üzerinden oynuyorsanız, oyun dosyalarını doğrulamak sorunu çözebilir:
- Steam’i açın.
- Kütüphanenize gidin ve GTA 5’e sağ tıklayın.
- “Özellikler” seçeneğine tıklayın.
- “Yerel Dosyalar” sekmesine gidin ve “Oyun dosyalarını doğrula” seçeneğine tıklayın.
4. Oyun Grafik Ayarlarını Düşürün
- Oyun grafik ayarlarını düşürerek, yüksek grafik ayarlarının neden olduğu hataları önleyebilirsiniz. Aşağıdaki dosya yolu üzerinden grafik ayarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz:
%USERPROFILE%\Documents\Rockstar Games\GTA V\settings.xmldosyasını notepad ile açın ve “Fullscreen” ayarlarını “false” olarak değiştirin.
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5. Oyun Modunu Düşük Düzeye Getirin
- Oyun modunu başlatırken, “safe mode” (güvenli mod) ile başlatmayı deneyin. Bu, temel grafik ayarlarıyla oyunu açmanıza yardımcı olabilir.
6. Güç Yönetimi Ayarlarını Kontrol Edin
- Bilgisayarınızın güç yönetimi ayarlarını “Yüksek Performans” moduna ayarlayın. Bu, performansı artırarak hataların önüne geçebilir.
- Kontrol Paneli > Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri’ne gidin.
- “Yüksek Performans” seçeneğini seçin.
7. Antivirüs ve Güvenlik Yazılımlarını Kontrol Edin
- Antivirüs yazılımınızın GTA 5’i engellemediğinden emin olun. Antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
8. Windows Güncellemelerini Kontrol Edin
- Windows işletim sisteminizi güncelleyerek mevcut hataları giderebilirsiniz.
9. Temiz Kurulum Yapın
- Eğer yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, oyunu kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. Ayrıca, bilgisayarınızda yapılan son değişiklikleri geri almak için sistem geri yükleme noktalarını kullanabilirsiniz.
10. GeForce Experience (NVIDIA) veya Radeon Software (AMD) Kullanımı
- Eğer NVIDIA kartınız varsa GeForce Experience ile oyunun ayarlarını otomatik olarak optimize edebilirsiniz. Aynı şekilde, AMD kartlar için Radeon Software ile ayarları optimize etmek mümkündür.