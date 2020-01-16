Google Chrome’da Bir Sitenin Önbelleği (Cache) Nasıl Temizlenir?

Önbellek: cihazımızda yaptığımız işlemleri hafızaya kaydederek, gerektiğinde hızlıca ulaşabilmemiz ve cihazımızı daha hızlı kullanabilmemiz için geçici veri saklama deposu niteliğinde olan yüksek hafızaya denmektedir. Cihazımızda yer kaplayan bu hafızanın zaman zaman temizlenmesi gerekmektedir.

Fakat tüm verilerimizi silmek yerine bazı sitelerin önbelleğini silmek, diğer önemli verilerimizin kaybolmasını engeller. Hesaplarımıza giriş şifrelerimizin, otomatik form doldurma gibi verilerin kaybolması tekrardan bu işlemleri yapmak zorunda kalmamıza sebep oluyor ve unuttuğumuz şifreler için ayrı ayrı işlemlere maruz kalıyoruz.

Önbellek Silme İşleminin Avantaj ve Dezavantajları Nedir?

Önbellek işlemlerimize hızla ulaşmamıza yarayan bir kısa yol olduğu için, kısa yolu ortadan kaldırmamız cihazımızın yavaşlamasına ve verilerin kaynağına ulaşma noktasında zaman kaybına sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca belirlediğimiz gereksiz site önbelleğini silmek daha avantajlı oluyor. Böylelikle hafızamızda gereksiz veriler silinerek yer açılıyor.

Google Chrome’da Bütün Önbelleği Ya Da Tek Bir Site Önbelleği Temizleme İşlemi Adım Adım Nasıl Yapılır?

Google Chrome tüm önbelleğin temizlenmesi için; sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklıyoruz – geçmiş – üstte yazan tarama verilerini temizle yazısına tıklıyoruz – temel ve gelişmiş seçeneklerinden gelişmiş yazısına tıklıyoruz – zaman aralığı seçerek – tarama geçmişi, çerezler, veriler, kayıtlı şifrelerden istenilen kısımlar seçilerek önbellek temizlenir.

Tek bir sitenin önbelleğini temizlemek için; en uygun yöntem Developer Tools yöntemidir. Bu yöntemde Developer Tools’ u açıp sırayla Application – Clear storage – temizlenecek öğeleri seçin – Clear site data butonuna tıklayın.

Chrome Developer Tool Nasıl Açılır?

Windows kullanıcıları F12 tuşuna basarak Developer Tool kısmına rahatlıkla ulaşabilirler.

Masaüstü, Mobil, Diğer Tarayıcılarda Ön Bellek Temizleme İşlemi Farklı Mıdır?

Her tarayıcının örneğin; Safari, Yandex ,Mozilla vb.. tarayıcıların önbellek temizleme işlemleri farklılık göstermektedir. Mobil cihazlarda da yapılacak işlemler ve adımlar farklılık gösterebilir.

Google Crome için; önbellek temizleme ve tek bir siteye ait önbellek temizleme (cache) hakkında yazı içeriğimizde bulunan yapmanız gerekenleri uygulamanız halinde istediğiniz sitenin temizleme işlemi gerçekleşmiş olur ve tüm verileri kaybetmemiş olursunuz.