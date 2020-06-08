Facebook Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık tercih edilen uygulamalardan biri de Facebook isimli platformdur. Facebook; telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlardan internet bağlantısı aracılığıyla kullanılabilen bir uygulamadır.

İnternet kullanıcıları, birçok uygulama konusunda olduğu gibi Facebook konusunda da çeşitli araştırmalar yapılıyor. Farklı internet uygulamalarında olduğu gibi Facebook uygulaması çalışırken de arka planda çeşitli kalıntılar oluşuyor.

Cihazların yavaşlamasına sebep olan ve gizlilik konusunda sorunlar oluşmasına sebep olan Facebook önbelleği kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Bilgisayar ve telefon kullanıcıları tarafından araştırılan bu sorun için farklı temizleme yöntemleri tercih edilebiliyor. Farklı elektronik cihazlara göre özel Facebook önbelleği silme yöntemleri bulunuyor.

Bilgisayarlardan giriş yapılan birçok internet uygulamasının ve web sayfasının bıraktığı kalıntıları silmek oldukça kolaydır. Web tarayıcılarında bulunan verileri silme bölümünden yapılan işlemler ile Facebook önbelleği temizleme yapabiliyor.

Bilgisayarlardan Facebook uygulamasına giriş yapan kişiler, uygulamadan çıkış yaptıktan sonra çerezleri silerek önbellek silme işlemini başarıyla gerçekleştirilebilirler. Mobil cihazlar için yapılan önbellek silme işlemi, bilgisayarlarda yapılan işlemlere göre biraz daha farklıdır.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin ardından birçok kişi mobil cihazları kullanmaya başlamıştır. Hayatın her alanında sıklıkla kullanılan ve insanların vazgeçilmez elektronik cihazları arasında yer alan cep telefonları ile farklı uygulamalara giriş yapılıyor.

Uzun yıllardır en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Facebook, lider sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Facebook uygulamasını kullanan kişiler, telefonlarından önbellek silme işleminin nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar yapıyor.

Mobil cihazlardan yapılan Facebook önbelleği silme işlemi oldukça kolaydır. Herhangi bir mobil cihazdan Facebook uygulamasını açtıktan sonra menü bölümü açılmalıdır. Ardından ayarlar sekmesindeki uygulama ayarları açılmalıdır. Uygulama ayarları bölümündeki telefonun tarama verilerini temizleme sekmesi seçilerek, önbellek silme işlemi tamamlanabilir.

Facebook Ön Belleği Neden Silinir?

İnternet üzerinden kullanılan birçok web sitesinin ve uygulamanın özellikleri arasında bulunan tarama kayıtlarının silinmesinin çeşitli sebepleri bulunuyor. Bu tür uygulamalara giriş yapılan cihazlar, farklı insanlar tarafından kullanılabiliyor. Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından yapılan özel işlemler, farklı kişiler tarafından izlenebiliyor. Bu nedenle Facebook uygulaması için önbellek temizleme işlemi yapılıyor. Bu işlemler sayesinde cihazların hızının artmasına da yardımcı olunuyor.