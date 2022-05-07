Etiket fiyatlarını şikayet etme sayfası (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Artan enflasyonlardan sonra birçok kişinin maddi olarak canı sıkılıyor. Özellikle fahiş fiyat ile artan etiket fiyatları daha bir can yakmaktadır. Geçen hafta aldığınız ürünü tekrar almaya market gittiğinizde anlamsız bir fiyat zammı ile karşılaşıyorsunuz. Sadece gıda etiket fiyatları değil, diğer tüm sektörlerde de aynı durum geçerli.

Yüksek etiket fiyatlarını şikayet etmek istiyorsanız Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadele timi şikayet formu sayfası oluşturdu. Şikayet sayfasına girdiğinizde adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, E-Posta adresinizi ve şikayetinizi yazıp gönder butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Aslında şikayet edilecek olan ürünün etiket fiyatının fotoğrafını ekleyebilme özelliği olsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü şikayet ettikten sonra, şikayetiniz işleme alındığında fiyatın ne olacağı belli değil. Ayrıca kategori oluşturarak sektör seçilse daha hızlı işlemlerin olacağını düşünüyoruz.

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