Bilim ve Teknoloji

Erşan Kuneri korsan yayına düştü

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Mayıs 2022
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Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Erşan Kuneri’nin 70 ve 80’lerdeki hikâyesini konu alan dizi sadece Netflix platformunda yayınlandı. Oyuncu kadrosuna baktığımızda Cem Yılmaz, Zafer Alagöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bizim garibimize giden olay ise Erşan Kuneri dizisi yayınlanan 48 saat dolmadan korsan film ve dizi sitelerine düşmüş olması. Birçok kişi Google’da Erşan Kuneri izle diye aratıyor ve ilk sırada çıkan illegal site yayınlamaya başlamış. Birkaç tane büyük haber siteleri başlık olarak Erşan Kuneri izle diye yazarak ziyaretçi kapma yarışına girmiş. Aslında birçok sitede bu şekilde başlık görebilirsiniz ama telif haklarından dolayı genellikle fragmanlarını yayınlıyorlar.

İllegal sitelere bu kadar sürede düşmesi gerçekten çok üzücü olduğunu düşünüyoruz. Verilen manevi ve maddi emekler bir çırpıda yok oluyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Mayıs 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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