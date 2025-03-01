En iyi FPS veren ekran kartları

Oyun tutkunları en iyi FPS almak istemektedir. Online oyunlarda FPS iyi olduğu zaman büyük avantaj kazanılmaktadır. Valorant ve PUBG gibi oyunlarda FPS çok önemlidir.

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA’nın amiral gemisi olan RTX 4090, 24 GB GDDR6X bellek kapasitesi ve 16.384 CUDA çekirdeği ile donatılmıştır. 4K ve hatta 8K çözünürlüklerde üstün performans sunar. DLSS 3.0 ve ışın izleme teknolojileri sayesinde, en yüksek grafik ayarlarında bile akıcı bir oyun deneyimi sağlar.

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD’nin RDNA 3 mimarisi üzerine kurulu bu kart, 24 GB GDDR6 bellek kapasitesine ve 6.144 akış işlemcisine sahiptir. 4K oyun performansında etkileyici sonuçlar verir ve FSR 3.0 teknolojisi ile kare hızlarını optimize eder. Hem fiyat-performans dengesi hem de yüksek çözünürlükteki oyunlarda gösterdiği başarı ile dikkat çeker.

NVIDIA GeForce RTX 4070

12 GB GDDR6X bellek ile gelen RTX 4070, 1440p çözünürlükte yüksek kare hızları sunar. DLSS 3.0 ve ışın izleme desteği sayesinde, oyunlarda daha gerçekçi grafikler elde edilir. Orta segmentte güçlü bir seçenek olarak öne çıkar.

AMD Radeon RX 7800 XT

16 GB GDDR6 bellek kapasitesi ile 1440p ve 4K çözünürlüklerde yüksek performans sunar. FSR 3.0 desteği ile düşük kare hızlarında bile akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Fiyat-performans oranı ile oyuncuların gözdesi haline gelmiştir.