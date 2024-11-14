Elektrikli bisiklet bataryası nasıl şarj edilmeli? En sağlıklı olan hangisi

Herkese merhabalar. Uzun süredir sitemize konu açmıyorduk. Artık yaşımız ilerlediği için hobi olarak yaptığım web sitesi işleri 2.plana kalmaya başladı. Normal şartlarda çoktan siteyi kaptırdım fakat yılların emeği olduğu için açık tutmayı tercih ettim. Neyse konumuza dönelim. 2 ay önce elektrikli bisiklet aldım. Bu bisikletlerin en önemli parçası batarya olduğu için uzun süre kullanım için araştırmaya başladım. Elektrikli bisiklet bataryası tam bitince mi şarja takılır ya da nasıl şarj etmeliyiz konularını eminim birçok kişi arastirmaktadir. Teknik olarak detaylı bilgim olmadığı için YouTube videolarından yararlanmak istedim. Güzel bir anlatım yapan videoya denk geldim. Video sahibi ile görüştüğüm de sitemizde yayınlanamız için izin verdi .

Elektrikli bisiklet bataryaları hakkında sormak istediğiniz soru olursa video sahibi hızlı bir şekilde sorularınıza yanıt veriyor.