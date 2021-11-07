DJI Mavic 3 Cine ile Mavic 3 arasındaki fark 2000 Euro

Açık ara drone sektöründe DJI çığır açmıştır. Profesyonel drone kullanıcıları DJI’nın modellerini tercih ediyor. DJI’nın yeni Mavic 3 ve Mavic 3 Cine modelleri tanıtıldı.

DJI Mavic 3 geliştirilmiş engel tanıma sensörü bulunuyor. 200 metre mesafedeki engelleri taramaktadır. Ayrıca Eve dönüş özelliği de geliştirildi.

Peki DJI Mavic 3 ile Mavic 3 Cine farkları neler?

Mavic 3 modeli yurt dışı fiyatı combo paket ile 2.799 euro‘dan satılacaktır.

Mavic 3 Cine modeli ise combo paket olarak 4.799 euro‘dan satılacaktır.

İki model arasında teknik donanım ve sensörler olarak herhangi bir fark bulunmuyor. Aralarındaki fark kamera donanımından kaynaklanmaktadır. Profesyonel drone kullanıcıları bu iki drone arasındaki kamera donanımını daha iyi anlamaktadır. Normal bir kullanıcı için Mavic 3 yeterli olacaktır. İki modelin uçuş süresi 46 dakikadır. Uçuş mesafesi de şehir içi 3 Km, açık alanda ise 15 Km’dir.

Mavic 3 ve Mavic 3 Cine Türkiye satış fiyatı henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.