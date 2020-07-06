Bir Telefonda 2 Whatsapp Hesabı Nasıl Kullanılır?

WhatsApp akıllı telefonların olmazsa olmaz uygulamasıdır. Haberleşmenin en önemli gereçlerinden bir tanesidir. Hem ücretsiz oluşu hem de hızlı ve kesin haberleşme sunuyor oluşu onu vazgeçilmez kılar. Eskiden SMS kullanılırken artık onun yerini tamamen whatsapp aldı. Genelde tek bir telefonda bir whatsapp hesabı kullanılır, fakat bazı kişiler genelde iş hayatlarından dolayı 2 hesap birden kullanmak isteyebilir. Telefon değiştirmeden, pratik bir şekilde bunu uygulamak mümkündür. Yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1.Yöntem

Bu yöntemde misafir kullanıcı modu kullanılmaktadır yani birbirine paralel ancak 2 farklı numara tek bir cihazda toplanabilir.

Bunun için yapmanız gereken adımlar;

Android cihazınızda önce yeni bir misafir hesabı oluşturun, bazı cihazlarda bu mod aktif olmayabilir.

Daha sonra bu hesapta bir e posta adresi kullanın, aynı adresi Google play içinde kullanın.

Bu işlemleri yerine getirdikten sonra misafir hesabınıza whatsappı her zamanki gibi kurabilirsiniz.

Eğer 2 farklı sim kartı kullanmıyorsanız, istenilen telefon numarasını diğer cihazın telefon numarası olarak verebilirsiniz, telefona gelecek olan onay kodunu kurulum esnasında yazmanız gerekmektedir.

Kullanıcıları değiştirirken, ayarlardan kullanıcılar bölümüne tıklayın ve oradan misafir kısmını seçin. En altta kullanıcı ekle butonu da olacaktır.

Bu yöntem en basit olanıdır, fakat yukarıda dediğimiz gibi misafir modu her telefonda olmayabilir. Buna dikkat edilmelidir.

2. Yöntem

Bu yöntemde parallel space uygulaması kullanılır. Bu uygulama sosyal medya hesaplarının ve whatsapp gibi haberleşme uygulamalarının farklı hesaplar üzerinde kullanılabilmesi sağlar, ücretsizdir ve kendi içinde özel bir aran yaratır. Bu sayede farklı hesaplar kullanarak 2 whatsapp hesabına sahip olmayı amaçlıyor. Kurulumu ise oldukça kolaydır, uygulamayı indirdikten sonra seçenekler arasında whatsapp çıkacaktır, onu seçip otomatik olarak kurulumu başlatabilirsiniz.

3.Yöntem

Bu 2 yöntem Android telefonlar için geçerlidir. Iphone için ise tek yöntem, Tutu Helper uygulamasını indirmektirıPÖnce whatsApp google Drive hesabınıza yedekleyin, daha sonra ayarlar- genel- profil ve aygıt yönetimi- suzhou ding chi network technology adımlarını izleyin ve trust butonuna basın. Uygulamayı başlattığınız anda doğrulama işlemlerinden sonra kullanabilirsiniz.