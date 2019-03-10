Bir Android’den Silinmiş Kısa Mesajlar Kurtarılır mı?

Mobil cihazlarda kullanılan SMS kısa mesajları bir şekilde silindiğinde kurtarma şansımız olabilir mi? Elbette, nerde ve ne zaman hangi veriye ihtiyaç duyacağımız belli olmaz.

Zaman içinde yanlışlıkla sildiğimiz veriler içinde SMS’lerde olabilir, buna göre silinen bir SMS geri kurtarılabilir mi?

Bizde bu ihtiyaca göre, silinmiş bir SMS nasıl kurtarılabilir, bunu araştırdık ve bu konu ile ilgili olarak yapmanız gerekenleri derledik. Aslında telefonunuzda herhangi bir kurtarma ya da yedekleme uygulaması kurulu değilse ve telefonunuzun da bu özellikleri sağlayan bir yazılımı ya da servisi yoksa silinmiş SMS’lerinizi kurtarma şansınız yoktur.

Ancak, bu verilerin silinmesini engelleyecek ya da yedekleme yapabileceğini bazı araçları ve uygulamaları kullanmayı denemeniz, veri kaybının önüne geçecektir.

Android’de Metinleri Kurtarmak Neden Zor

Android’in SMS’leri kurtarmak için geçerli bir araç maalesef yoktur, Gmail ya da üçüncü taraf verilerin silindiğinde belirli sürelerde bekletildiği gibi bir geri dönüşüm kutusu özelliği, maalesef SMS’ler için geçerli değildir.

Bu sebeple bir SMS verisini kurtarmak oldukça zordur hatta profesyonel işlemler gerektirebilir. Ayrıca diğer uygulamalarda olduğu gibi, silinen dosyaları geri alma seçeneği de SMS’ler için bulunmaz.

Android herhangi bir dosya silindiğinde, bu konumu işaretler ve yerine herhangi ir dosyaya ait verileri yazabilir. Bu dosyalar ise, bazen arka planda çalışan ve otomatik olarak veri yazan uygulamalar da olabilir.

Android’de Silinmiş Metinleri Kurtarmak için ilk önce ne denemelisiniz? Bunun için yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, silinen dosya yerine herhangi bir şey yazmadan önce cihazı korumaya almanız önerilir.

Öncelikle, Mesajları yeni sildiyseniz, telefonunuzu uçak moduna getiriniz., böylece telefonunuz Wi-Fi ve hücresel veriyi kapatacaktır, böylece yeni bir veri indirme yaşanmamış olacaktır. Bunun dışında kamerayı kullanmamalı, ses kaydetmemeli, yeni bir uygulama kurmamalısınız. Kısaca telefonunuzda herhangi bir işlem yapmamanız verilerin silindiği konumda kalmasını sağlayacaktır.

Bu yapıldıktan sonra, silinen verinin herhangi başka bir uygulama ya da yedeklenen herhangi bir yerde olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Sildiğiniz SMS için mesaj aldığını kişi ile irtibata geçmekte bazen işe yarayan bir çözüm yoludur, karşı tarafın bu SMS’leri arşivleme ya da yedekleme durumu olabileceğinden bu seçeneği deneyebilirsiniz.

Telefonunuzu herhangi bir uygulama ya da servis ile yedeklediyseniz, bu yedek dosyasını yükleyerek silinen mesajları geri almanız da olasılık dâhilindedir.

Eğer bu adımların hiçbiri işe yaramadıysa korkarız ki yapacak bir şeyiniz bulunmaz. Silinen SMS’leri geri almak için daha etkin ve farklı bir yöntem şuan için bulunmamaktadır.