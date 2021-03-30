Bilgisayar ev kablosuz Wi-Fi internet bağlantısını görmüyor!

Bu yazımızda sizlere yaşadığımız bir sorun ve bu sorunun çözümü hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Masaüstü bilgisayarımızı bu sabah açtığımızda evin kablosuz bağlantı Wi-Fi ağını görmemeye başladı. Fakat ev Wi-Fi hattı haricinde birçok başka Wi-Fi ağlarını görebiliyorduk. Ayrıca akıllı telefon ve tabletten herhangi bir bağlantı sorunu yaşamıyorduk. İnternette ufak bir araştırma yaptık ve çok basit bir çözüm yöntemi bulduk.

İlk olarak evinizin bağlı bulunduğu bir cihazdan modemin arayüzüne giriş yapınız.

Daha sonra “Ayarlar” kısmından “Kablosuz Ağlar” menüsüne giriş yapınız. Anlattığımız adımlar Wi-Fi modem tipinize göre adımlar farklılık gösterebilir.

örnek olarak size yukarıdaki ekran görüntüsünü ekledik.

Kontrol Kanalı kategorisi büyük ihtimal bizde olduğu gibi sizde de otomatik olarak seçili gözükecektir.

Siz bu bölümü 11 yapın ve en alttan uygula butonuna basınız.

İşlem bu kadar.

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