Belirli Bir Sitede Arama Yapmayı Sağlayan Kod

Arama motorları internetin göz bebekleridir. Açıkçası arama motorları olmadan interneti kullanmayı düşünmek bile çok zor. Bu arama motorlarının bize o kadar sunduğu özellik var ki, bazılarından çoğumuzun haberi dahi yok. Biz de bu yazımızda size arama yaparken işlerinizi oldukça hızlandıran bir ipucundan bahsedeceğiz.

Öncelikle fark ettiyseniz çoğu web sitesi kendi sitesinin içinde aratmaya izin verse de bazı sitelerde maalesef bu mevcut değil. İşte bahsedeceğimiz bu ipucu hem bu sorundan, hem de arama yaparken siteye giriş sırasında yaptığınız zaman kaybından kurtaracak.

Nasıl yapılır?

Diyelim ki bizim web sitemizde bir arama yapmak istiyorsunuz ve arama yapmak istediğiniz konu arabalar, adres çubuğuna ya da arama motoruna şu şekilde yazmamız gerekecek: site:teknoscrool.com araba

Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi bütün sayfalar aynı şekilde filtrelendi.

Bu kod hangi arama motorlarında çalışıyor?

Google, Yandex, Bing, Yahoo başta olmak üzere neredeyse bütün arama motorları bu özelliğe sahip.

Bonus İpucu

Arama motorlarının bu fonksiyonu da dahil olmak üzere aramalarınızı yaparken kelimelerin en yalın halini kullanmanızı tavsiye ederiz, böylelikle daha çok sonuca ulaşabilirsiniz. Örneğimizde “arabalar” kelimesi yerine “araba” kelimesini tercih etme sebebimiz buydu.