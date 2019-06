Baymak HT Yoğuşmalı kombi arıza kodları ve anlamları

Gelen bir mailde ziyaretçimiz evinde kullandığı Baymak HT yoğuşmalı kombinin arıza verdiğini, Baymak HT kombi 62E arıza kodunun ne anlama geldiğini sormuştur.

Kombi arıza kodları ve çözümleri hakkında çok fazla bir bilgimiz maalesef bulunmuyor. Fakat internette araştırıp Baymak HT yoğuşmalı kombi arıza kodları ve bu arıza kodlarının ne anlama geldiğine dair bilgiler bulduk. Bunları sitemize ekleyerek Baymak HT arıza kodları ve anlamlarına sitemizden ulaşabileceksiniz.

10E Arıza Kodu: Dış ortam sıcaklık sensörü arızası

20E Arıza Kodu: Merkezi ısıtma devresi NTC sensörü arızası

Kalorifer NTC sini değiştirin.

28E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü arızası. Emniyet NTC değiştirin.

50E Arıza Kodu: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası

Sıcaksu NTC sini değiştirin.

60E Arıza Kodu: Oda termostatı sensör arızası oda termostatını değiştirin.

62E Arıza Kodu: Elektronik kart yazılım versiyonu arızası

Elektronik Kart elektrik voltajından sistemde hata oluşmuştur.

Tekrar yazılım atınız.

88E Arıza Kodu: Elektronik kart ile AVS 77 kontrol ünitesi arasında haberleşme arızası Kombiyi Resetleyin Max. 5 defa

95E Arıza Kodu: AVS 77 kontrol ünitesi saati arızası Kombiyi resetleyin Max. 5 defa

110E Arıza Kodu: Emniyet termostatı arızası Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basınız sorun devam ederse, Kombiye 30 dak. bekleyin resetleyin.

119E Arıza Kodu: Hidrolik basınç anahtarı arızası

Kombinin su basıncı yetersiz. Tavsiye ettiğimiz deger 1,5 ile 2.0 arasında olmasıdır.

125E Arıza Kodu: Sistemde su olmaması veya hava olması

Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

127E Arıza Kodu: Anti-leyjoner fonksiyonu devrede

Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur.

130E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü aşırı ısınması

Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

131E Arıza Kodu: 125E veya 130E arızaları sonrasında kombi elektriğinin kesilmesi Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

133E Arıza Kodu: Gaz yetersiz uyarısı Kombinizin yanında bulunan gaz vanasının açık olduğundan emin olun. Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

151E Arıza Kodu: Kombi kontrol kartı arızası .Ateşleme elektrodunun pozisyonunu kontrol ediniz

155E Arıza Kodu: Maksimum reset denemesinin aşılması (n°5)

Kombi üzerindeki ”RESET” düğmesine basınız.

156E Arıza Kodu: Düşük veya yüksek voltaj uyarısı Enerji beslemesi voltaj değeri normal değere dönünceye kadar bekleyiniz.

Resetleme işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Tavsiyemiz Kombinize Regülator takınız.

160E Arıza Kodu: Fan arızası. Kombinizin fan motoru arızalı

193E Arıza Kodu: Sistemin hava yapması .Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur.

Yukarıdaki bilgileri internetten bulduk. Eğer sizin gördüğünüz yanlış yada eksik bilgi varsa bize yorum yazarak iletebilirsiniz. Bizde elimizden geldiği kadar güzel ve faydalı bir sayfa oluşturmak istiyoruz.

Desteklerinizi bekliyoruz.