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Banka e-ekstre ile gelen maillere dikkat edin

tarafından 6 Mart 2020 Tarihinde eklendi

Sizlere ufak bir uyarıda bulunmak istiyoruz.

İnternette sanal dolandırıcılar her türlü yöntemleri deniyorlar. Son zamanlarda gelen bazı maillerde bir bankanın hesap ekstresine ait bilgiler ekte yer almaktadır diye mail gelmektedir. Bu tarz mailleri açmayı denemeyin. Gelen dolandırıcılık içeren mailde yazan bankada hesabı olmayanlar bile acaba neymiş diye açanlar oluyor.

Örnek olarak size gelen zararlı içerik mesajını ekliyoruz.

Dear info

TR54**************1****572 nolu hesabınızın 6.03.2020 tarihine ait hareket bilgileri ekte yer almaktadır.”

Yukarıda gördüğünüz üzere hitap etmeye Dear diye başlıyor. Bunun size zarar vereceğine ilk başta buradan anlayabilirsiniz. Gönderici mail adresinin uzantısına baktığınızda bankanın adının com.tr uzantısı olunca kişilere gerçek izlenimi yaratıyor. Valla nasıl yapıyorlar ama bilmiyoruz dolandırıcılıkta her türlü yöntemi deniyorlar.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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