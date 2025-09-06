Asus Laptop klavye ışığı kapatma

Bilim ve Teknoloji

ASUS laptop klavye ışığını kapatma işlemi, laptop modellerine göre farklılık gösterebilir. Ama en çok kullanılan kombinasyon FN tuşu ile asağı ok tuşuna basınız. modelinize göre değişmekle birlikte genellikle basit bir kısayol tuşu kombinasyonuyla yapılır. Öncelikle, klavyenizde arka aydınlatma özelliği olup olmadığını kontrol edin: F3, F4, F5, F7 veya F9 tuşlarında ampul/ışık ikonu varsa desteklenir. Yoksa kullanım kılavuzunu inceleyin veya ASUS destek sitesinden modelinizi aratın.
Klavyedeki “Fn” tuşuna basılı tutun ve ışık ikonu olan tuşa (çoğunlukla F7) birkaç kez basın. İlk basışta ışık açılır, devam eden basışlarda parlaklık azalır ve son basışta tamamen kapanır. Bazı modellerde (örneğin ROG serisi) Fn + Aşağı Ok tuşu parlaklığı düşürür ve son seviyede kapatır. Fn + Yukarı Ok ise açar veya artırır.
