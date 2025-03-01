Bilim ve Teknoloji

A101 Kiwi KCM-7599 kahve makinesi fiyatı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Mart 2025
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A101’e 6 Mart 2025 günü Kiwi KCM-7599 kahve makinesi geliyor. Fiyat olarak baktığınızda ilk olarak dikkat çekiyor. İnternetteki fiyatlarına da bakalım.  Kiwi KCM-7599, tam otomatik bir kahve makinesi olup, kullanıcılarına çeşitli kahve türlerini tek dokunuşla hazırlama imkanı sunar. Bu makine ile espresso, lungo, cappuccino ve latte gibi içecekleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

İlk olarak fiyatına bakalım;

  • Gratis: 9.589 TL

  • Trendyol: 14.900 TL

Kiwi KCM-7599 özellikleri

• Otomatik köpüklü süt için 240 ml süt haznesi kapasitesi.
• 150 gr çekirdek haznesi.
• Kireç kesme programı.
• Ön demleme sistemi.
• Ekonomik mod sistemi.
• Led aydınlatmalı dokunmatik tuşlar.
• Fincan hacmi hafızası.
• Paslanmaz çelikten yapılmış öğütücü.
• Sıcak su fonksiyonu.
• 1.2 L çıkarılabilir su haznesi.
• Tamamen otomatik kapanma.
• Çıkarılabilir güç kablosu.
• FABS patentli demleme sistemi.
• Güç: 1235W – 1470W

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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