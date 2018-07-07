4500-5000 TL arasında en iyi 3 akıllı telefon modeli

Bir ziyaretçimiz 4500-5000 TL civarında bir akıllı telefon almak istediğini ve hangi modelleri alabileceği konusunda destek istemiştir. Son olarak Android işletim sistemini tercih ediyormuş.
Aslında bütçe limiti oldukça yüksek olduğu için çok güzel modeller alınabilir. Türkiye pazarında 4500-5000 TL üstü sadece 4 model bulunmaktadır.
Bu 4 model şöyle;
Samsung Galaxy S9 Plus
LG G7 ThinQ
Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy Note 8 modelidir.
Bu 4 model arasında kararsız kalmak normaldir. Sizlere her model hakkında uzun uzun kelimeler yazıp kafanızı karıştırmak ve sıkmak istemiyoruz. Ufak bir karşılaştırma tablosu ile fikrinizi daha çabuk verebilirsiniz. Zaten bu fiyat limitlerine çıktığınızda isteklerini belli demektir.
Not: Tabloda geçen Galaxy S9 Plus modeli ile Samsung Galaxy Note 8 modeli 128 GB dahili depolama hafızası olan modelidir. 64 GB dahili depolama alanı olan modelleri 200 TL civarlarında daha ucuzdur. Aralarındaki tek fark sadece dahili depolama hafıza farklarıdır. Onun haricinde bu iki model arasında fark bulunmuyor.
|Samsung Galaxy S9 Plus (128 GB)
|LG G7 ThinQ
|Huawei P20 Proı
|Samsung Galaxy Note 8
|Ekran Boyutu
|6.2 inç
|6.1 inç
|6.1 inç
|6.3 inç
|Piksel Yoğunluğu
|531 PPI
|564 PPI
|408 PPI
|521 PPI
|Ekran Teknolojisi
|Super AMOLED
|IPS LCD
|OLED
|Super AMOLED
|Ekran/Gövde Oranı
|% 83.61
|% 82.92
|% 81.99
|% 82.87
|Batarya Kapasitesi
|3500 mAh
|3000 mAh
|4000 mAh
|3300 mAh
|Arka Ana Kamera
|12 MP
|16 MP
|40 MP
|12 MP
|İkinci Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|20 MP
|12 MP
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|24 MP
|8 MP
|ChipSet
|Samsung Exynos 9
|Qualcomm Snapdragon 845
|HiSilicon Kirin 970
|Qualcomm Snapdragon 835
|CPU Çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72MP18
|Adreno 630
|Mali-G72 MP12
|Adreno 540
|RAM
|6 GB
|4 GB
|6 GB
|6 GB
|Suya ve Toza Dayanıklılık
|Var
|Var
|Var
|Var
|Kızılötesi
|Yok
|Yok
|Var
|Yok
|Radyo
|Yok
|Var
|Yok
|Yok
|Parmak İzi Okuyucusu
|Var
|Var
|Var
|Var
|Dahili Depolama Hafızası
|128 GB
|64 GB
|128 GB
|128 GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var
|Var
|Yok
|Var
|Fiyat
|4.719 TL
|4.849 TL
|4.459 TL
|4.249 TL