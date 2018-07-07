4500-5000 TL arasında en iyi 3 akıllı telefon modeli

Bir ziyaretçimiz 4500-5000 TL civarında bir akıllı telefon almak istediğini ve hangi modelleri alabileceği konusunda destek istemiştir. Son olarak Android işletim sistemini tercih ediyormuş.

Aslında bütçe limiti oldukça yüksek olduğu için çok güzel modeller alınabilir. Türkiye pazarında 4500-5000 TL üstü sadece 4 model bulunmaktadır.

Bu 4 model şöyle;

Samsung Galaxy S9 Plus

LG G7 ThinQ

Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy Note 8 modelidir.

Bu 4 model arasında kararsız kalmak normaldir. Sizlere her model hakkında uzun uzun kelimeler yazıp kafanızı karıştırmak ve sıkmak istemiyoruz. Ufak bir karşılaştırma tablosu ile fikrinizi daha çabuk verebilirsiniz. Zaten bu fiyat limitlerine çıktığınızda isteklerini belli demektir.

Not: Tabloda geçen Galaxy S9 Plus modeli ile Samsung Galaxy Note 8 modeli 128 GB dahili depolama hafızası olan modelidir. 64 GB dahili depolama alanı olan modelleri 200 TL civarlarında daha ucuzdur. Aralarındaki tek fark sadece dahili depolama hafıza farklarıdır. Onun haricinde bu iki model arasında fark bulunmuyor.

Samsung Galaxy S9 Plus (128 GB) LG G7 ThinQ Huawei P20 Proı Samsung Galaxy Note 8 Ekran Boyutu 6.2 inç 6.1 inç 6.1 inç 6.3 inç Piksel Yoğunluğu 531 PPI 564 PPI 408 PPI 521 PPI Ekran Teknolojisi Super AMOLED IPS LCD OLED Super AMOLED Ekran/Gövde Oranı % 83.61 % 82.92 % 81.99 % 82.87 Batarya Kapasitesi 3500 mAh 3000 mAh 4000 mAh 3300 mAh Arka Ana Kamera 12 MP 16 MP 40 MP 12 MP İkinci Arka Kamera 12 MP 16 MP 20 MP 12 MP Ön Kamera 8 MP 8 MP 24 MP 8 MP ChipSet Samsung Exynos 9 Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970 Qualcomm Snapdragon 835 CPU Çekirdek 8 Çekirdek 8 Çekirdek 8 Çekirdek 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi Mali-G72MP18 Adreno 630 Mali-G72 MP12 Adreno 540 RAM 6 GB 4 GB 6 GB 6 GB Suya ve Toza Dayanıklılık Var Var Var Var Kızılötesi Yok Yok Var Yok Radyo Yok Var Yok Yok Parmak İzi Okuyucusu Var Var Var Var Dahili Depolama Hafızası 128 GB 64 GB 128 GB 128 GB Hafıza Kartı Desteği Var Var Yok Var Fiyat 4.719 TL 4.849 TL 4.459 TL 4.249 TL

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