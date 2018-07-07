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4500-5000 TL arasında en iyi 3 akıllı telefon modeli

tarafından 7 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz 4500-5000 TL civarında bir akıllı telefon almak istediğini ve hangi modelleri alabileceği konusunda destek istemiştir. Son olarak Android işletim sistemini tercih ediyormuş.

Aslında bütçe limiti oldukça yüksek olduğu için çok güzel modeller alınabilir. Türkiye pazarında 4500-5000 TL üstü sadece 4 model bulunmaktadır.

Bu 4 model şöyle;

Samsung Galaxy S9 Plus

LG G7 ThinQ

Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy Note 8 modelidir.

Bu 4 model arasında kararsız kalmak normaldir. Sizlere her model hakkında uzun uzun kelimeler yazıp kafanızı karıştırmak ve sıkmak istemiyoruz. Ufak bir karşılaştırma tablosu ile fikrinizi daha çabuk verebilirsiniz. Zaten bu fiyat limitlerine çıktığınızda isteklerini belli demektir.

Not: Tabloda geçen Galaxy S9 Plus modeli ile Samsung Galaxy Note 8 modeli 128 GB dahili depolama hafızası olan modelidir. 64 GB dahili depolama alanı olan modelleri 200 TL civarlarında daha ucuzdur. Aralarındaki tek fark sadece dahili depolama hafıza farklarıdır. Onun haricinde bu iki model arasında fark bulunmuyor.

Samsung Galaxy S9 Plus (128 GB)LG G7 ThinQHuawei P20 ProıSamsung Galaxy Note 8
Ekran Boyutu6.2 inç6.1 inç6.1 inç6.3 inç
Piksel Yoğunluğu531 PPI564 PPI408 PPI521 PPI
Ekran TeknolojisiSuper AMOLEDIPS LCDOLEDSuper AMOLED
Ekran/Gövde Oranı% 83.61% 82.92% 81.99% 82.87
Batarya Kapasitesi3500 mAh3000 mAh4000 mAh3300 mAh
Arka Ana Kamera 12 MP16 MP40 MP12 MP
İkinci Arka Kamera12 MP16 MP20 MP12 MP
Ön Kamera 8 MP8 MP24 MP8 MP
ChipSetSamsung Exynos 9Qualcomm Snapdragon 845HiSilicon Kirin 970Qualcomm Snapdragon 835
CPU Çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek
Grafik İşlemcisiMali-G72MP18Adreno 630Mali-G72 MP12Adreno 540
RAM6 GB4 GB6 GB6 GB
Suya ve Toza DayanıklılıkVarVarVarVar
KızılötesiYokYokVarYok
RadyoYokVarYokYok
Parmak İzi OkuyucusuVarVarVarVar
Dahili Depolama Hafızası128 GB64 GB128 GB128 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVarYokVar
Fiyat4.719 TL4.849 TL4.459 TL4.249 TL
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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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