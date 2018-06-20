35 dakikada şarj olan Oppo Find X Lamborghini Edition fiyatı

Oppo Find X tanıtıldıktan sonra sınırlı üretim ile piyasaya çıkacak olan Lamborghini Edition versiyonuda tanıtıldı.

Bu modelin en dikkat çeken tarafı ise 512 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip olması ve şarjı 0’dan 100’e sadece 35 dakikada dolmasıdır.

Paris’te düzenlenen etkileyici lansman ile tüm dünyada ilgi odağı olan iki modele sahip olmak isteyenler yurt dışında adeta birbirleri ile yarışacak. Karbon fiber arka paneli ile Find X modeline göre daha şık durmaktadır. Ayrıca bu modelin arkasında üç boyutlu lamborghini logosu yer almaktadır. Lamborghini araba sahibi olanların hemen alacağına hiç şüphe yok diyebiliriz.

Tabi bu telefon sadece tasarımı ile beğenilmedi. Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile ön planada çıkıyor. Bu teknoloji ile %100 şarj oranına 35 dakikada ulaşabileceksiniz.

Kısaca Oppo Find X Lamborghini Edition teknik özelliklerine bakalım;

6.42 inçlik dev bir AMOLED ekranı bulunuyor. 512 GB’lık dahili depolama hafızası ile kapasite sorunu yaşamıyacaksınız. 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 845 chip set ile bu telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansızdır.

Arka ana kamera 16 MP ve ikinci arka kamera 20 MP çözünürlüğüne sahiptir. Ön kamerası ise 25 MP çözünürlüğündedir. Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir.

Oppo Find X Lamborghini Edition fiyatı ne kadar?

İlk olarak büyük ihtimal ile bu model Türkiye’ye gelmeyecek. Fakat yurt dışında almak istiyorsanız 10.000 TL gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekmektedir.

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