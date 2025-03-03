15000 TL oyun için en iyi telefon önerisi

Poco X5 Pro 5G

6.67 inç ekran, 256 GB depolama, 8 GB RAM ve 5.000 mAh pil kapasitesiyle dikkat çeken bu model, 14.000 TL ile 15.000 TL arasında bir fiyata sahiptir.

Samsung Galaxy A35 5G

6.6 inç ekran, 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 5.000 mAh pil kapasitesi sunan bu cihaz, yaklaşık 14.200 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

6.67 inç ekran, 256 GB depolama, 8 GB RAM ve 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen bu model, yaklaşık 13.819 TL fiyat etiketine sahiptir.

Samsung Galaxy A34 5G

6.6 inç ekran, 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 5.000 mAh pil kapasitesi sunan bu cihaz, yaklaşık 14.775 TL fiyatıyla listede yer alıyor.

Vivo V29 Lite

5G desteği ve 256 GB depolama alanıyla dikkat çeken bu model, 15.000 TL’nin altında fiyatlarla satışta.