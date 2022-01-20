Tek işlem ile Clio 4 radyo kodu alma

Clio 4 radyo kodu hatırlamıyorum, nasıl öğrenebilirim diye stres yapmanıza gerek yok. Arabanın aküsü bittiğinde ya da akü değişikliği olduğunda radyo kodu girmeniz gerekecektir. Radyo kodu girmeden teyp çalışmamaktadır. Herhangi bir fonksiyonu çalışmamaktadır. Eğer radyo kodunuzu hatırlamıyorsanız hiç şaşi numarasının son dört rakamını gireyim, ya da internette bulduğunuz kodları denemenize gerek yoktur.

Android işletim sistemli telefonunuz varsa Google Play Store’a giriş yapıp “Renault Port” uygulamasını indiriniz. Uygulamanın boyutu 33.26 MB‘dır.

Uygulamayı açtığınızda daha önceden kayıt olduysanız sadece telefon numaranızı girmeniz yeterli olacaktır.

Eğer Renault Port uygulamasına daha önceden üye olmadıysanız kayıt oldunuz. Kayıt olurken araç ruhsatınızı yanınıza almayı unutmayınız.

Neden ruhsat gerekecek derseniz Motor no ve şaşi no girmeniz gerekecek.

Kayıt işlemini yaptıktan sonra uygulamaya giriş yapınca yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü açılacaktır. Alt bölümden Aracım kategorisine girdikten sonra direk olarak “radyo kodu al” seçeneğini göreceksiniz.

Bundan sonra hep bu şekilde Clio 4 radyo kodu alabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.