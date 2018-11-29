Renault Fluence ve Megane hıza duyarlı otomatik radyo sesi ayarı kapatma

Fluence yada Megane kullanıyor ve hızlandıkça radyonuzun sesi otomatik olarak değişiyor ve kapatmak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Bir ziyaretçimiz Renault Fluence araç sahibi olduğunu ve radyo sesinin hıza göre değiştiği için bu ayarı kapatmak istediğiniz yazmıştır.

Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman yaptığınız hıza göre radyonuzun sesi otomatik ayarlanmaktadır. Bazı kişiler için bu özellik çok can sıkıcı bir durum olabilir. Renault hıza duyarlı otomatik ses seviye ayarının yapılması oldukça basittir.

İlk olarak kontak anahtarınızı yada kontak kartınız takınız.

Daha sonra göstergeler aktif olunca radyoyu açınız.

Radyo üzerinde bulunan “müzik notası” tuşuna 5 saniye civarında basılı tutunuz.

Sol yön tuşu ile Speed konumuna geçiniz.

Açılan ekranda kademe ayarını yapmanız yeterli olacaktır.

Yukarıda anlattığımız adım sadece Renault Fluence için değil Renault Megane otomatik ses ayarı kapatma içinde geçerli olduğunu hatırlatalım.

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