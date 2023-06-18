Renault Austral için ilave ek opsiyon paketleri neler?

Renault Austral modeli ülkemize geldikten sonra tasarımı ve teknik özellikleri ile oldukça büyük ilgi gördü. Bu araç tek motor seçeneği ile ülkemize geldi.

Echno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto motor seçeneği ile 1.435.000 TL’lik fiyat ile satılmaktadır. Tabi bu haziran ayı içerisinde geçerli olacak fiyattır. Araç tek motor seçeneği ile geliyor fakat alabileceğiniz ilave ek opsiyon paket seçenekleri oldukça fazla bulunmaktadır.

Elektrikli Bagaj Kapağı : 9.000 TL

Kayar Arka Koltuklar : 16.000 TL

Panoramik Cam Tavan : 21.500 TL

Çift Renk Gövde Tavan (Yıldız Siyah Tavan) : 16.000 TL

Metalik Renk : 6.500 TL

Kablosuz Şarj Özelliği : 5.000 TL

Konfor Paketi : 34.500 TL

Gelişmiş Güvenlik Paketi : 18.000 TL

Hacim Kazanımlı Yedek Lastik : 6.500 TL

Yukarıda yazan ek paketlerin fiyatları Renault resmi internet sayfasından alınmıştır.Bu arabaya bu kadar para verdikten sonra diğer paketleri eklemeden olmaz gibi duruyor. Bakalım Temmuz ayı geldiğinde araba fiyatı ile ilave ek paketler artacak mı göreceğiz.