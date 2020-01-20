Otomobil Camlarının Buğulanmasını Önleme

Teknoloji büyük bir ivme gelişip inanılması güç işlere imzalar atılırken bazı küçük problemler 21. yüzyılda halen çözüme ulaştırılamamıştı. Dışarıdan basit gibi görünüp hayatımızı büyük ölçüde etkileyen bu problemlerden biriside hiç şüphesiz değişken havalarda otomobil camlarındaki buğulanmalardır. Görüş açısını büyük ölçüde kapatan bu olay için teknolojik bir çözüm henüz bulunamazken, halk arasında yaygınlaşmış bazı teknikler vardır. Bu yazımızda bu tekniklere göz atacağız. Bu bağlamda; Camlarda buğu nasıl oluşur, oluşmuş buğu nasıl yok edilir ve buğulanma tamamen nasıl önlenir sorularının cevaplarını arayacağız.

Camda Buğu Nasıl Ve Neden Oluşur

Camda buğu oluşumunun temel sebebi sıcaklık farkıdır. Araba camında iç mekan ile dış mekan arasındaki yüksek sıcaklık farkı, camın sıcak tarafta kalan yüzeyinde buğu oluşturur. İşin daha da temeline inersek arabanızın içindeki sıcak hava su buharı taşıma özelliği kazanır. Arabanın içine nazaran daha soğuk olan camlar su buharını yoğunlaştırır ve yüzeyinde su damlacıkları oluşturur. Bu durum kış ayları için geçerlidir. Yaz aylarında araç içerisinde soğuk hava oluşturmak için klima açtığınızda da camın dış yüzeyinde buğu oluşturabilirsiniz ancak araba hareket halindeyken cam yüzeyinde oluşan sürtünmeden dolayı buğuyu fark etmeniz bir hayli zordur.

Camdaki Buğu Nasıl Giderilir?

Buğu gidermenin en temel mantığı iç ve dış ortam sıcaklıklarını birbirine yakın hale getirmektir. Bunun için kışın buğu oluşumunda pencerenizi birkaç saniyeliğine açmanız veya klimanızı birkaç saniye soğuk ayarında çalıştırmanız buğuyu büyük oranda yok edecektir. Buğuyu geçirmek için elinizi veya bez kullanmanız kalıcı bir fayda sağlamayacaktır. Buğunun tekrar oluşması çok uzun sürmez. Bunun yanında camı kirletip görüşünüzü daha da kısıtlayacak senaryolara sebebiyet verebilirsiniz.

Buğu Oluşması Nasıl Önlenir?

Öncelikle arabanızın rutin temizliği esnasında kuru bir fiber bezle her şeyden önce arabanızın iç camını silmek özellikle kış aylarında buğulanmayı önemli ölçüde önleyecektir. Bilinen başka bir yöntem ise oto marketlerde satılan buğu önleyici cam spreylerdir. Bu spreyler kullanıldığı takdirde 4 ile 6 gün arasında buğulanmayı önlediği biliniyor. Sık kullanılan yöntemlerden biride camın iç yüzeyine tıraş köpüğü uygulamaktır. Bu işlemde buğuyu büyük ölçüde engellemektedir.