Hyundai IONIQ 5 teknoloji donanımı efsane

Hyundai IONIQ 5 hem tasarımı hem teknolojik donanımı ile hayranlık yaratıyor. Bu yazıda sizlere Hyundai IONIQ 5 teknolojik donanımlarını yazmak istiyoruz. Birazdan okuyacağınız donanımlar ile kazaları en az seviyeye indirmeyi hedefliyorlar.

360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM)

360 derecelik alan görünümüyle sınırlı alanlarda manevra yapmayı daha da kolaylaştırıyor.

7 Adet Hava Yastığı

Bu modelde kafadan darbe alımlarını azaltmak için hava yastığı güvenliğine önem verilmiş.

Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)

Radar ve kamerayla yolu sürekli olarak tarayan FCA; bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma riski tespit ettiğinde sizi uyarır ve otomatik olarak fren yapar.

Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı (BCA)

Alt arka tamponda yer alan iki radar sensörünü kullanan sistem, kör noktaya denk gelen trafik konusunda sizi uyarıyor. Böyle bir durumda sinyal lambasını çalıştırırsanız, araç çarpışmayı önlemek için sesli bir uyarı vererek fren yapıyor.

Arka Çapraz Çarpışma Engelleme Asistanı (RCCA)

Görüşün kısıtlı olduğu dar alanlardan geriye doğru çıkarken yandan yaklaşan bir araç olması halinde sürücüyü uyarıyor ve ayrıca otomatik olarak fren yapıyor.

Arka Park Çarpışma Engelleme Asistanı (PCA-R)

Arka görüş kamerası veya arka ultrasonik sensörler tarafından bir engel algılandığında, PCA bir uyarı görüntülüyor ve gerekirse fren yapılmasını sağlıyor.

Şeritte Kalma Asistanı (LKA)

Yol şeritlerini takip etmek için ön kamerayı kullanan sistem, şeritten istenmeden çıkılması durumunda sürücüyü uyarıyor ve aracı doğru şeride geri yönlendirmek için direksiyona karşı kuvvet uyguluyor.

Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G)

Daha fazla güvenlik, daha az stres. Öndeki araçla ayarlanan mesafeyi koruyan bu özellik, hızı otomatik olarak önceden belirlenen bir sınıra düşürüyor veya artırıyor. “Dur-Kalk” trafiğinde, ayarlanan mesafe korunuyor.

Akıllı Park Yardım Asistanı (RSPA)

IONIQ 5, akıllı anahtar üzerinde yer alan bir düğmeye dokunulduğunda geriye veya ileriye manevra yaparak kendi başına bir park yerine girebiliyor veya park yerinden çıkabiliyor.

Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA)

Yoldaki hız işaretlerini tanıyan bu yarı otonom sürüş özelliği, etkinleştirildiğinde araç hızını belirtilen hız sınırına uyacak şekilde ayarlıyor.

Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW)

Sürüş sırasında sürücünün dikkat seviyesini izleyen sistem, sürücüde dikkat azalmasına işaret eden belirtilerin algılanması durumunda uyarı veriyor.

Kaynak: Hyundai resmi internet sitesi