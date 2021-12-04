Araba Haberleri

Araç arıza kodu tespit uygulaması (başarılı ve çalışan)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi

Günümüzde araçlardaki arıza kodlarını artık servise gitmeden çözebiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantılı OBD cihazı alarak akıllı telefonunuzdan aracın arızasını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Wi-Fi bağlantılı OBD cihaz modellerine baktığımızda ortalama olarak 79 TL ile 99 TL fiyat aralığında olduğunu görüyoruz.

Tabi iş sadece OBD cihazı almak ile olmuyor. Güzel bir uygulama indirmek zorundasınız. İndireceğiniz hata tespit uygulaması sayesinde arızayı detaylı olarak öğrenebilir veya hata kodlarını silebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere DtcFix uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Google Play Store’da bulunan bu DtcFix uygulaması 100.000’den fazla indirilme oranına sahiptir. Ayrıca gördüğümüz kadarıyla geliştirici ekip sürekli yeni araç modelleri ve uygulama güncellemeleri yapmaktadır.

Bu uygulamayı geliştiren ekip hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Ama gördüğümüz kadarıyla Google Play Store’daki sorulan bütün sorulara cevap verdiklerini görüyoruz. Uygulamasına böylesine sahip çıkan bir ekip görmek çok çok zordur. Ayrıca uygulamanın yerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu arada Play Store’daki yorumlara baktığımızda uygulamanın bazı bölümlerinin paralı olduğunu ve hemen uygulamayı karalama maksatlı yorumlar gördük ve çok üzüldük. Bir uygulama geliştirmenin ne kadar zor olduğunu, nasıl masraflar yapıldığını bilmeyenlerin böyle kul hakkı yemesine üzülüyoruz.

DtcFix Pro ücretli uygulamasına baktığımızda fiyatın 9.49 dolar olduğunu görüyoruz. Uygulamayı satın aldıktan sonra bir sıkıntınız olduğunda web siteleri ve mail adreslerinden cevap verdiklerini görüyoruz.

Bu arada bu uygulamayı neden bu kadar övdünüz diye soruyorsanız bize bu uygulamayı kullanıyoruz. Sıkıntılarımız olduğunda çok geçmeden cevaplıyorlar. Geliştirici ekibi tanımıyoruz ama emekleri için çok teşekkür ediyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Peugeot 3008 modelindeki teknolojik donanımı tanıyalım

3 Aralık 2021

Yeni Egea Aralık ayı fiyatları belli oldu

3 Aralık 2021

Peugeot 3008 Active Prime ve Allure güvenlik paketleri gırtlak dolusu yapıyor

2 Aralık 2021

Aralık ayı Kia Rio fiyatları açıklandı

2 Aralık 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu