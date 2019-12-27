Akü Bakımı Nasıl Olur?

Tam kapalı sistem akülerin yaygınlaşmasına karşın bilhassa ağır vasıta taşıtlarda açık sistem aküler de kullanılmaktadır. Hangisi kullanılsa da, akülerin belli noktaları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Kontrol aralığı, kullanım koşullarına bağlıdır. Taşıt kullanım amacına göre minimum altı ayda bir veya üç ayda bir kontrol edilmelidir.

Nasıl Yapılır?

Akünün ilk kontrol edilecek noktası kutup başıdır. Kutup başı oksitlenmişse sıcak suyla temizlenmelidir. Oksitli haliyle kullanım sürdürülürse kutup başı erir ve enerji iletim sorunu kaynaklı arızalar çıkabilir.

Bilhassa ağır vasıta ve traktör tipi taşıtlarda, eğer akünün sabitleme noktasında gevşeklik varsa kutup başlarında erime, kutu deformasyonu, akünün aşırı sallanması ve vibrasyon kaynaklı ızgaralarda aktif madde dökülmesi kaynaklı performans kaybı görülebilir. Akü açık sistem ise bu durumda mutlaka hücrelerin elektrolit seviyeleri ve yoğunlukları kontrol edilmelidir. Seviye plakaların bir parmak üstünde olmalıdır.

Eksilme halinde saf su eklenmelidir. Akü içindeki hücre çok aşırı doldurulursa, araç sarsıntısı anında hücre içindeki sıvın dışarı sızarak araçtaki kablo veya bağlantı noktalarına zarar verebilir.

Kapasite Kaybı Kontrolü:

Yapılan kontrollerde, hücre elektrolit yoğunluğu 1.24 gram/santimetreküpün altında ise akü kapasite kaybı başlamıştır. Bu halde mutlaka akü şarj edilmelidir. Kapalı sistem akülerde yoğunluk değeri ölçülemeyeceği dolayısıyla akünün doluluğu voltaj ölçülerek tespit edilebilir. Voltaj 12.4 V altında ise yine akü şarj edilmelidir.

Akü araç üzerinde şarj ediliyorsa, anlık voltaj yüksek görünebilir. Akü dinlendirildikten sonra ölçüm yapılmalıdır. Redresörle akü şarjı akü plakalarındaki sülfatlaşmayı gidermek içindir. Bunun için sınırlı voltajlı, sabit akımı ayarlanabilir redresör gereklidir.

Akü Şarjı Öncesi Bilinmesi Gerekenler:

Şarj öncesinde mutlaka süre, voltaj ve akım belirlenmelidir. Şarj süresi akünün durgun voltaj veya hücre yoğunluğu ölçülerek ilgili şarj tablosundan yararlanarak hesaplanabilir. Redresör şarjı talimatına göre redresör voltajı 16 veya 10 V, redresör akımı ise akü kapasitesinin 20’de1’i kadar ayarlanmalıdır. 60 Ah akü için redresör akımı 60/20’den 3 A olmalıdır.

Akü bu koşullarda şarj edilirse, plakalardaki sülfat iyonları tekrar sıvılaşarak hücrelerdeki yoğunluk değeri artar ve akü kapasitesi etiketteki değerlere ulaşır. İşlem doğruluk kontrolü için şarj sonrası akü mutlaka 24 saat bekletilmelidir. Akü bekletildikten sonra durgun voltaj 12,7 V’un üzerinde olmalıdır. Voltaj 12,7 V’un altında ise şarj hatalıdır veya aküde sülfatlaşmadan başka arıza vardır.

Çalışma Alanı Kontrolü:

Redresör şarjında mutlaka şarj alanı havalandırılmalıdır. Akü şarjı esnasında hidrojen gazı açığa çıkar. Eğer ortamın hidrojen gaz oranı %4’ü aşarsa patlama tehlikesi artar. En küçük bir kıvılcım bile aküyü patlatabilir. Servislerde en yaygın hatalardan biri, akünün şarjdan hemen sonra araca takılıp kullanıma hazır kabul edilmesidir. Hidrojen gaz sıkışması sürerken araç marşına basılırsa hücre içindeki en küçük bir kıvılcım aküyü patlatabilir.