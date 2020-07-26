Soru: Apple Music Uzaktan Nasıl Yönetilir?

Apple Music IPhone, iOS işletim sistemli cihazları kullanan kişiler için büyük bir önem arz etmekte. Aranan ve dinlemek istediğiniz birçok müziğin bulunduğu Apple Music, 3 ay ücretsiz deneme hakkını kullanıcılarına sunarak onların mağdur olmasını engellemekte. Apple Music uygulamasında bulunan birçok müziği telefona indirmek, oradan müzikleri kontrol etmek gibi işlemler mümkün olmakta. Peki, apple music’in uzaktan yönetimi nasıl olur?

Uzaktan Yönetim Nasıl Oluyor?

İlk olarak Macintosh işletim sistemi olan bir PC’ye iTunes yüklenmiş olması gerekmekte. iTunes başarılı bir şekilde bilgisayara indirildikten sonra Apple Music üyeliğinin bağlı olduğu hesapla yani telefondaki Apple Kimliği ve parolası ile iTunes girişi yapılıyor olmakta. Daha sonra ise IPhone telefona App Store’da bulunan Remote uygulamasını indirmiş olmanız gerekmekte.

Bu ikisi de hazır bulunduktan sonra IPhone’dan Remote, bilgisayardan da iTunes girişi yapılmakta. Daha sonraysa yüklenmiş olan remote uygulamasından aygıt ekle kısmını açmanız gerekmekte. Bu kısım açıldıktan sonra iTunes üzerinde Remote’un açıldığına dair uyarı size iletilmiş olacak. Gelen bu uyarı yazısına, yani Remote kısmına bastıktan sonra telefona gelen kodu iTunes’a girmiş olmalısınız. Dört rakamdan oluşan bu kod iTunes’a girildikten hemen sonra telefonunuz ile bilgisayarınız arasındaki bağlantı kolaylıkla sağlanmış olacak.

iPhone Uzaktan Bağlandıktan Sonra Ne Yapılır?

Tüm bu anlatmış olduğumuz işlemleri doğru bir şekilde yaptıktan sonra hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olan bu uzaktan bağlantı ile telefonda birçok işlemi kolay bir şekilde yapmak mümkün olmakta. Telefon içerisinde yer alan Apple müzik uygulamasında bulunan müziklere liste oluşturmak, buraya yeni ve farklı müzikler eklemek, buradaki müzikleri açmak suretiyle dinlemek ve bu müzikleri farklı kategorilere koymak gibi işlemler yapılabilen işlemlerin başta gelenleri olarak dikkatleri üzerine çekmekte.

Son Olarak

Bunların yanı sıra müziklerin ve telefonun kapasitelerini görerek ona göre ayarlamalar yapmak da mümkün olmakta. Telefonda yer alan içeriklere uzaktan bağlantı sayesinde daha fazla hakim olunabilmekte. Müzikleri kolay bir şekilde düzenleyebilmek Apple cihaza uzaktan bağlanmanın en önemli faydalarından biri olarak gözükmekte. İstenildiği gibi müzik arşivi yapılabiliyor olması da diğer bir dikkat çekici özellik olmakta.