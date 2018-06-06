Apple Pay Türkiye’de Nasıl Kullanılır?

Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS 8.1 sürümü ile iPhone kullanıcılarına sunulan mobil ödeme sistemlerinden biri olan Apple Pay, sadece belirli cihazlarda kullanılabiliyor.

Bazı modellerde NFC bulunmadığından dolayı sadece donanımsal olarak NFC destekleyen iPhone cihazları bu özellikten yararlanabiliyor. iPhone 6 ve üst modellerde kullanılan, ayrıca Apple Watch ile birlikte de kullanılabilir olan Apple Pay, çoğu ülkede aktif şekilde kullanılıyorken şuan için ülkemizde aktif değil. Ülkemizde aktif olsa bile Apple Pay ödeme sisteminden haberdar olmayan birden fazla iPhone kullanıcısı mevcut.

Apple Pay Nasıl Çalışır?

Kredi kartı ve banka kartlarındaki temassız ödeme sistemine benzeyen fakat bunu kart yerine telefon ile yapıldığını düşünün. Evet, yanlış duymadınız. Kart yerine telefonu kullanacaksınız. Kredi kartlarındaki temassız ödemenin benzeri olarak çalışan sistem, telefonda bulunan NFC çipi yardımıyla POS Cihazına kablosuz olarak bağlantı kuruyor. Ödemeniz gereken ücret, şifre veya parmak izi güvenliğini başarıyla geçtikten sonra Apple Pay’in içerisindeki kartınızdan çekiliyor. Ödeme esnasında internet bağlantınızın olması gerekiyor. Aksi taktirde ödemeniz gereken ücret, Apple Pay’e eklediğiniz karttan çekilemediği için alışverişiniz başarısız olacaktır.

Apple Pay Tüm Bankalarla Uyumlu mu?

Apple Pay’in içerisine kartınızı eklemek için öncelikle müşterisi olduğunuz bankanın Apple ile aralarında anlaşma yapmış olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Amerika’da yaşayan, Bank of America müşterisi olan birisi Apple Pay’i rahatlıkla kullanabilir. Bank of America ile Apple arasında anlaşma bulunduğundan dolayı banka müşterileri dilediği yerde Apple Pay aracılığıyla temassız ödeme sistemini kullanabilir, alışverişini rahatlıkla yapabilir.

Apple Pay’i Türkiye’de Aktifleştirme

Normal şartlarda Apple Pay sistemi Türkiye’de aktif olarak kullanılmıyor fakat birkaç yöntem ile kullanılabilir hale getirilebiliyor. Öncelikle İngiltere’de açılmış Apple hesabına sahip olmak gerekiyor. Eğer daha önce İngiltere üzerinden açmış olduğunuz Apple hesabı varsa giriş yapınız. Eğer İngiltere üzerinden açılmış hesabınız yoksa yazıyı okumaya devam edin..

Kaliteli bir VPN kullanarak lokasyonu İngiltere seçip PayPal’ın İngiltere sayfasına girip üye olmanız daha sonra banka kartınızı PayPal hesabınıza eklemeniz gerekiyor. PayPal hesabınızı açtıktan sonra App Store hesabı da açmanız gerekiyor. App Store hesap açma alanına gelip ülke kısmını Birleşik Krallık yani United Kingdom’u seçmeniz gerekiyor. İlerleyen bölümlerde ödeme kısmını PayPal olarak seçip, açmış olduğunuz İngiltere lokasyonlu Paypal hesabınızı girmeniz gerekiyor. Adres kısmına geldiğinizde bu kısmı internette birkaç araştırma yaparak kolay bulabileceğiniz bilgilerle doldurulabilir. Buraya kadar tüm işlemleri başarıyla yaptıysanız İngiltere App Store’a erişiminiz var demektir.

Arama kısmına “boon.” yazarak uygulamayı indiriniz. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yaparak boon. hesabı oluşturmanız gerekiyor. Boon. hesabı oluşturduktan sonra adres bilgilerini bu hesaba girin. Dikkat edin! App Store hesabı açarken farklı kaynaklardan edindiğiniz adresi yazacaksınız. Adres bilgilerini girdikten sonra uygulama hazır demektir.

Uygulamanın “Home” kısmına girip “Add to Apple Wallet” butonuna basıp İngiltere üzerinden oluşturulan sanal kartınızı Apple Wallet içerisine ekleyin. Sanal kartınızda bakiye olduğu taktirde temassız ödeme işlemini kullanabileceksiniz. Boon. uygulaması hesabınızın rütbesine göre minimum ve maximum yükleme miktarına izin vermektedir. Şuan ki döviz kuruna göre minimum 60 Türk Lirası yüklendiğini unutmayın. Uygulama içerisinden daha fazla detayları öğrenebilir hesabınızın rütbesini yükseltebilirsiniz. Hesabınızın rütbesi ne kadar yüksek olursa, maximum yükleme miktarınız bir o kadar da artıyor.

Boon.’a yüklediğiniz liraları ülkemizde temassız ödeme destekleyen her yerde kullanabilirsiniz.

Apple Pay’i Türkiye’de Kullanmak

Cihazınız NFC destekliyor, iOS sürümünüz Apple Wallet için güncel, Apple kimliğiniz İngiltere için uyumlu ve boon. ayarlarını yapıp bakiye yüklediyseniz geriye kalan tek şey alışveriş yapmak.

Alışverişinizi yaptınız ve kasaya geldiniz. Ödeme tutarınız boon. bakiyenizden düşük ise problem yok. Alışveriş yaparken boon. bakiyenize göre davranmanızda fayda var. Aksi taktirde ön ödemeli kart olduğu için ödeme başarısız sayılacaktır. Kasiyere temassız ödeme yapacağınızı belirtin. Kilit ekranındayken iki kez home yani ana ekran tuşuna basarak Apple Pay ekranına ulaşacaksınız ve yavaşca telefonunuzu POS Cihazına yakınlaştıracaksınız. POS Cihazından gelen sesle birlikte ödemenizin onaylandığını anladıktan sonra kasiyerden fiş isteyip yolunuza koyulabilirsiniz.

Apple Pay’i ülkemizde kullanmak için bu kadar uğraşılır mı diyorsanız Apple Pay resmi olarak ülkemize gelip bankalarla anlaşma yapana kadar beklemeniz gerekiyor.

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