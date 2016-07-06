web stats


Ana Sayfa / Windows Mobile / Nokia-Microsoft lumia Mesaj ve Numara nasıl engellenir?

Nokia-Microsoft lumia Mesaj ve Numara nasıl engellenir?

tarafından 6 Temmuz 2016 Tarihinde eklendi

Lumia modellerinde sms ve aramaları engelleme nasıl yapılır konusunda arama yapıyorsanız bu yazımız tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

lumia mesaj ve no engelleme

Akıllı telefonlarda numara engelleme ve mesaj engellemek için ekstradan bir yan uygulama kullanmanıza gerek kalmamaktadır.Sizi rahatsız eden kişilerin aramalarını engelleyebilir ve rahatsızlık verenlerin mesaj gönderimlerini engelleyebilirsiniz.Lumia telefonlarında mesaj ve numara engellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Lumia Numara engelleme nasıl yapılır?

Engellenen numaralar listenize telefon numarası eklemek için başlangıç ekranında lumia numara engelleme sembolü  simgesine  dokunun kaydırarak  Geçmiş  seçeneğine ilerleyin, engellemek istediğiniz arayana dokunup bekleyin  ve  Numarayı engelle…  öğesine dokunun.

nasıl yapılır?

Kısa mesaj kayıtlarındaki numaraları da, engellenmiş numaralar listenize ekleyebilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve  Tüm ayarlar  >  Arama+ SMS Filtresi seçeneğine  dokunun. Aramaları+ SMS’leri Engelle  ayarını  Açık lumia1 olarak değiştirin.

Herhangi bir sorununuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
Teknoloji
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

3 Yorum

  1. Merve

    18 Eylül 2016 at 22:50

    Filtre şu anda açılmıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin ve telefonunuz yeniden başlatın diyor ama yeniden açtım kapatım olmuyor

  2. Melis

    18 Eylül 2016 at 22:52

    Arama+filreme açılmıyor hata veriyor nokia lumia 950 telefon

  3. rüya

    21 Ocak 2017 at 18:25

    1020 kullanıyorum fakat dedikleriniz yaptığımda olmuyor. arama filtre seçeneği yok ben de çıkmıyor. mağazadan lumia system updater indireyim dedim o da yok mağaza da. yardım edin bana.

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort
kartal escort