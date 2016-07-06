Nokia-Microsoft lumia Mesaj ve Numara nasıl engellenir?

Lumia modellerinde sms ve aramaları engelleme nasıl yapılır konusunda arama yapıyorsanız bu yazımız tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.
Akıllı telefonlarda numara engelleme ve mesaj engellemek için ekstradan bir yan uygulama kullanmanıza gerek kalmamaktadır.Sizi rahatsız eden kişilerin aramalarını engelleyebilir ve rahatsızlık verenlerin mesaj gönderimlerini engelleyebilirsiniz.Lumia telefonlarında mesaj ve numara engellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
Engellenen numaralar listenize telefon numarası eklemek için başlangıç ekranında simgesine dokunun kaydırarak Geçmiş seçeneğine ilerleyin, engellemek istediğiniz arayana dokunup bekleyin ve Numarayı engelle… öğesine dokunun.
Kısa mesaj kayıtlarındaki numaraları da, engellenmiş numaralar listenize ekleyebilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve Tüm ayarlar > Arama+ SMS Filtresi seçeneğine dokunun. Aramaları+ SMS’leri Engelle ayarını Açık olarak değiştirin.
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Merve
18 Eylül 2016 at 22:50
Filtre şu anda açılmıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin ve telefonunuz yeniden başlatın diyor ama yeniden açtım kapatım olmuyor
Melis
18 Eylül 2016 at 22:52
Arama+filreme açılmıyor hata veriyor nokia lumia 950 telefon
rüya
21 Ocak 2017 at 18:25
1020 kullanıyorum fakat dedikleriniz yaptığımda olmuyor. arama filtre seçeneği yok ben de çıkmıyor. mağazadan lumia system updater indireyim dedim o da yok mağaza da. yardım edin bana.