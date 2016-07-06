Nokia-Microsoft lumia Mesaj ve Numara nasıl engellenir?

Lumia modellerinde sms ve aramaları engelleme nasıl yapılır konusunda arama yapıyorsanız bu yazımız tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Akıllı telefonlarda numara engelleme ve mesaj engellemek için ekstradan bir yan uygulama kullanmanıza gerek kalmamaktadır.Sizi rahatsız eden kişilerin aramalarını engelleyebilir ve rahatsızlık verenlerin mesaj gönderimlerini engelleyebilirsiniz.Lumia telefonlarında mesaj ve numara engellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Lumia Numara engelleme nasıl yapılır?

Engellenen numaralar listenize telefon numarası eklemek için başlangıç ekranında simgesine dokunun kaydırarak Geçmiş seçeneğine ilerleyin, engellemek istediğiniz arayana dokunup bekleyin ve Numarayı engelle… öğesine dokunun.

Lumia Mesaj engelleme nasıl yapılır?

Kısa mesaj kayıtlarındaki numaraları da, engellenmiş numaralar listenize ekleyebilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve Tüm ayarlar > Arama+ SMS Filtresi seçeneğine dokunun. Aramaları+ SMS’leri Engelle ayarını Açık olarak değiştirin.

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