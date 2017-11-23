Zombie Catchers oyun incelemesi

İOS ve Android marketlerde sık sık karşımıza çıkan zombi oyunlarının arasına bir yenisi daha eklendi.

Ancak bu sefer karşımıza çıkan Zombie Catchers oyunun grafiklerinin daha kaliteli olması oyunun en çok oynanan oyunlar listesinin ilk sıralarında yer almasına neden oldu. Oyun içerisinde bulunan reklam içeriklerini kaldırmak için uygulama satın almalarını kullanabilirsiniz.

Zombie Catchers oyunun konusu

Dünya’yı ele geçirmeye çalışan zombilere karşı verilen amansız mücadelenin bir örneğini karşımıza çıkartmaktadır. Özellikle aksiyon ve macera dolu sahneleri yaşamak için oyunu indirerek buradan bulunan zombilere karşı savaşabilirsiniz. Oyun içerisinde bulunan en önemli karakterin İş adamı olan A.J. ve Bud olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle zombilerin dünyayı ele geçirme planlarına karşı verdiği amansız mücadelede sizlerde yer alarak bu iş adamlarına yardım edebilirsiniz.

Oyun içerisinde sizlere verilecek olan cephaneleri kullanarak sizlerde kısa süre içerisinde birçok zombi yakalama şansını bulmuş olacaksınız. İş adamlarının sizlere sağlayacağı aletler ile birlikte zombilerle amansız bir mücadeleye gireceksiniz.

Oyun içerisinde zombileri yakaladıktan sonra elde etmiş olduğunuz paralar ile yeni bölümlerin kapılarını açabileceksiniz. Açtığınız bu yeni bölümler içerisinde sizleri daha tehlikeli zombilerin beklediğini unutmayınız. Bu yüzdende mağazalarda bulunan yeni aletleri kullanarak daha azılı zombileri yakalamanız gerekmektedir. Yakaladığınız bu zombilerden para kazanarak devamlı olarak ilerleme fırsatını bulmuş olacaksınız.

Yakaladığınız zombiler ile yeni bir yer altı laboratuvarı kurarak buradan oyunu siz yönlendirmeye başlayabilirsiniz.

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